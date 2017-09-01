Всему учат в школе

8 сентября, в первой половине дня, были прерваны занятия в СОШ № 39. Сработала сирена пожарной сигнализации, по сигналу которой всем требовалось срочно покинуть здание школы. Через минуту поклассно выстроились 500 человек. Никто не паниковал и не удивлялся. Слава Богу, это не по-настоящему!
Галина МАСЛЕННИКОВА, директор школы, рассказала нашей газете:
- Подобные учения в нашей школе проводятся раз в четверть. Сначала эвакуируют учеников через двери. Потом пожарные при помощи автолестниц и куба жизни снимают несколько учеников с верхнего этажа. По сценарию учений это отбившаяся от основной массы учеников группа.
Напомним, что в 39-й школе занимаются профильные классы трех направлений - ФСИН, пограничники и МЧС. Роль отбившейся группы по традиции исполняют юные пожарные. В будущем им такие навыки пригодятся. Игорь КАРИН, фото предоставлено
ФГКУ “3 отряд”