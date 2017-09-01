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Всему учат в школе


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Сегодня, 12:19
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8 сентября, в первой половине дня, были прерваны занятия в СОШ № 39. Сработала сирена пожарной сигнализации, по сигналу которой всем требовалось срочно покинуть здание школы. Через минуту поклассно выстроились 500 человек. Никто не паниковал и не удивлялся.

Всему учат в школе
Слава Богу, это не по-настоящему!

Галина МАСЛЕННИКОВА, директор школы, рассказала нашей газете:
- Подобные учения в нашей школе проводятся раз в четверть. Сначала эвакуируют учеников через двери. Потом пожарные при помощи автолестниц и куба жизни снимают несколько учеников с верхнего этажа. По сценарию учений это отбившаяся от основной массы учеников группа.
Напомним, что в 39-й школе занимаются профильные классы трех направлений - ФСИН, пограничники и МЧС. Роль отбившейся группы по традиции исполняют юные пожарные. В будущем им такие навыки пригодятся.

Игорь КАРИН, фото предоставлено
ФГКУ “3 отряд”
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