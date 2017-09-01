Мозговой штурм по Байкальской тропе

С 7 по 10 сентября на Малом море проходил «Форсайт Байкальского региона» – коллективный мозговой штурм по развитию Иркутской области и Бурятии. Среди участников, разрабатывающих стратегию Байкальского региона на ближайшие десятилетия, были и ангарчане.



Лидер группы «Медицина» директор Клиники L5 Елена ДЫДЫКИНА рассказала нашей газете:

- На нашей площадке участие в обсуждении принимали ученые, врачи, чиновники, бизнесмены, студенты, корейцы. Мы разработали пять проектов по созданию регионального санитарно-курортного реабилитационного кластера, центров превентивной медицины, территории минимальной медицинской ошибки с применением искусственного интеллекта (внутренний мониторинг в медицинском учреждении), платформу для медицинского туризма на четырех языках, байкальский биодинамический кластер в Листвянке с научным центром. Один из экспертов предложил идею создания байкальской медицинской долины.

Мы доработали существующий проект Большой байкальской тропы, выведя ее на новый уровень, способный привлечь больше туристов, - пояснила нашей газете модератор туризма ангарчанка Любовь ЛАШКЕВИЧ, директор маркетингового центра. - Коллективными усилиями создали два проекта. Онлайн-витрина Байкальского региона Visit Baikal – места, которые стоит посмотреть на Байкале не только в Иркутской области, но и в Бурятии. На едином Интернет-ресурсе будут указываться только легальные компании, предоставляющие свои услуги.

Второй проект – офлайн-маркетинговая витрина – это то, что можно потрогать, понюхать, попробовать. На территории БЦБК предложено создать экокурорт, совмещающий в себе отдых с детьми с организацией различных конференций. Создаваться он будет по принципу зеленого строительства, то есть впишется в природный ландшафт без нарушения его структуры. Там будут продаваться местные дикоросы и продукты, созданные на их основе.

Многие проекты тем, кто не участвовал в обсуждении, кажутся фантастикой. Однако самое сложное – предложить идею – уже сделано. Под нее уже можно закладывать в бюджет деньги или искать инвесторов.



Галина ЛЕМЗЯКОВА