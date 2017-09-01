В Иркутской области стартовало голосование в конкурсе «Народный участковый 2017»

Любой пользователь может проголосовать за того кандидата, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции. Для того, чтобы узнать об успехах в служебной деятельности того или иного кандидата, у каждого из конкурсантов размещена статистическая информация. Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.По итогам первого этапа, который завершится 20 сентября, определятся два конкурсанта, набравших наибольшее количество голосов. Эти участники поборются за звание «Народного участкового 2017» во втором этапе.