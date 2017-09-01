Выборы в Приангарье – хорошая явка, пара неожиданностей и удар по Левченко



Единый день голосования 10 сентября отметился в Иркутской области массовостью муниципальных избирательных кампаний – 543. Такое количество связано с окончанием пятилетнего срока полномочий местных органов исполнительной и представительной власти. По данным движения в защиту прав избирателей «Голос», было несколько «горячих» точек, где наблюдатели фиксировали нарушения законодательства – подвозы и подкупы избирателей, хотя в облизбиркоме зарегистрировали только одну жалобу. В целом, по мнению экспертов, выборы прошли спокойно, а их итоги были предсказуемы.



Хорошая явка



10 сентября граждане выбирали 98 депутатов в 13 думах городских округов и муниципальных районов, 244 главы муниципальных образований и 2,6 тысячи депутатов городских и сельских поселений. По данным избирательной комиссии Иркутской области, среди партий большинство мандатов забрала себе «Единая Россия» — 62,4%. Второе место заняла КПРФ с 12%, третье – «Справедливая Россия», четвёртое – у ЛДПР. Более 20% всех мандатов получили самовыдвиженцы.





Общая явка по области составила более 30%. Самую высокую явку обеспечили районы – Жигаловский, Слюдянский и Тулунский. Там явка превышала 40%. Около 50% зафиксировано в Усть-Ордынском Бурятском округе. Ниже 20% показали Саянск (15,55%) и Усть-Илимск (11,63%), а на довыборах депутата в думу Иркутска еле перевалило за 10%. Досрочно проголосовали 769 человек, или 1,2%.



Как сообщили в облизбиркоме, специфической чертой этих выборов стало участие кандидатов сразу в нескольких избирательных кампаниях. Например, 45 кандидатов от ЛДПР участвовали в 404 кампаниях. Также в четырёх муниципалитетах по два кандидата набрали одинаковое число голосов. Речь идёт о выборах депутатов думы сёл Казачинское и Батама, а также Нижнеудинского и Жигаловского районов. По этим случаям будут либо назначать дополнительные выборы, либо проводить жеребьёвку, чтобы определить, кто станет депутатом. По словам главы областного избиркома Эдуарда Девицкого, если кандидаты решат проводить дополнительные голосования, то это они должны будут сделать за свой счёт, скинувшись по 20-30 тысяч рублей.



В «Единой России» и КПРФ положительно оценивают явку. Глава регионального отделения ЕР Сергей Брилка определил явку в 30% как «хороший результат для муниципальных выборов». А секретарь по организационно-партийной и кадровой работе обкома Владимир Примачек назвал активность избирателей «неплохой», вспомнив, что ранее явка была ниже. Он связал это с интересом населения выбирать мэров муниципальных образований.





Политолог Сергей Шмидт также положительно оценил процент пришедших на участки избирателей: «Учитывая, что последние пару десятилетий местные выборы интересуют граждан меньше, чем выборы региональные или федеральные, явка хорошая. Эти выборы уместно сравнить с выборами 2014 года, когда единый день голосования не совпадал с крупными избирательными кампаниями. Тогда явка составила 26%. Тот факт, что в этом году явка больше на 3-4%, даёт основание для осторожного оптимизма, мало, кто ожидал, что она превысит 30%. Но при этом какого-то радикального перелома в гражданской активности не наблюдается».



Руководитель движения в защиту прав избирателей «Голос» Алексей Петров также назвал явку в 30% хорошим результатом для местных выборов, но оценил выборы довольно-таки резко: «Больше и взять неоткуда при такой бездарно информационной политикой организаторов и участников». А в группе движения он заявил, что на прошедших выборах не было реальной конкуренции: «Когда нет конкуренции — выборов нет. Это показали не только выборы в Иркутской области, но и в целом по стране. Только конкурентная борьба заставляет новые пласты граждан-избирателей выходить из дома и идти на избирательные участки, заставляет самих кандидатов шевелиться и искать себе этих избирателей».



По мнению Сергея Брилки, эти выборы, наоборот, отличались высокой конкурентностью, а сообщения о нарушениях назвал как раз показателем этой «конкурентной, интересной борьбы».



«Выборы становятся всё конкурентнее, появляются молодые люди. Избиратели сегодня очень внимательные, осознанно идут на выборы, люди сегодня заинтересованы в изменениях», — подчеркнул спикер закосбрания.



Скупка голосов за деньги и спирт



Наблюдатели «Голоса» и партнёрских организаций фиксировали нарушения на муниципальных выборах, в основном, это были подвозы и подкупы. Большое количество сообщений пришлось на город Усть-Кут, где граждане избирали себе нового главу. В частности, на участке №1651 рядом со школой №6 была замечена синяя Нива, сидящие в ней молодые люди предлагали избирателям 200 рублей за их голоса в пользу кандидата от «Единой России». А в микрорайоне Закута два легковых автомобиля собирали людей на остановках общественного транспорта, затем доставляли на участок для голосования за единоросса, после этого развозили по домам.





В Усть-Кутской территориальной избирательной комиссии ИА «БайкалПост» подтверждали поступление только одной жалобы – с участка №1651: «Неизвестная женщина сообщила, что около магазина возле школы №6 стоят мужчины, группируются и якобы покупают голоса». По словам представителя ТИК, эти данные были переданы в полицию для проверки. После в течение всего дня номер избирательной комиссии в Усть-Куте не отвечал.



Ещё одной «горячей» точкой стал Слюдянский район, власти которого раскритиковал губернатор Иркутской области Сергей Левченко за плохие дороги и недостаточную активность в подготовке к отопительному сезону ТЭЦ бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.



Ещё в августе районная ТИК признала предвыборную агитацию единороссов — действующего главы города Слюдянка Владимира Сендзяка и мэра Слюдянского района Андрея Должикова — незаконной. На агитационных материалах они изображались вместе, а Должиков – ещё и с главой Байкальска Василием Темгеневским. 1 сентября коммунист Алексей Шульц требовал отменить итоги досрочного голосования, поясняя, что оно проводилось вне установленного законом время. За неделю до голосования пресс-служба Слюдянского районного суда опубликовала девять сообщений об оспаривании регистрации кандидатов. В частности, несколько из них касались города Байкальска. Так, подтверждена регистрация самовыдвиженки, депутата районной думы Анны Пыстиной и Темгеневского, отменена регистрация директора информационного портала «ГолосБайкала.рф», депутата местной думы Евгения Валова от «Справедливой России». Также оспаривалась регистрация Сендзяка, но соответствующее решение ТИК суд счёл законным.



В день выборов наблюдатели «Голоса» зафиксировали подвоз избирателей на два участка, эта информация была передана в полицию. В Слюдянской ТИК заверили, что жалоб к ним не поступало, сведениями о подвозах они не располагают.



Также местом зафиксированных наблюдателями нарушений стала многострадальная Вихоревка, где третий год пытаются навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве. Нарушения были зафиксированы на трёх участках: «Происходит активный подвоз избирателей, оплата происходит водкой. Один из кандидатов подал жалобу». В Братской районной ТИК заявили, что жалоб не было, этот факт не подтверждается.





Фото: Скриншот со страницы движения "Голос" в Facebook

По словам Владимира Примачека, «нарушения фиксировались везде», речь идёт о подвозах и подкупах. «Наибольший беспредел», по мнению секретаря обкома КПРФ, творился в Слюдянском, Иркутском районах и городе Усолье-Сибирское. По всем фактам нарушений наблюдатели от партии передали материалы в правоохранительные органы. Также есть вопросы и по итогам выборов главы Куйтунского района. Здесь победила кандидат от ЕР, чемпионка мира по тяжёлой атлетике Альбина Хомич. С разрывом в восемь голосов второе место заняла Галина Манух, выдвинутая от коммунистов. «По Куйтунскому району есть подозрение на фальсификацию итогов голосования. Наш кандидат сообщила, что проигрывала всего один голос, но ей почему записали восемь», — пояснил Примачек.



На пресс-конференции 11 сентября глава облизбиркома Эдуард Девицкий заявил, что в единый день голосования поступила только одна жалоба — о подвозе избирателей в Смоленском муниципальном образовании Иркутского района. Материалы переданы в правоохранительные органы. По мнению Сергея Брилки, выборы прошли спокойно, мирно.



Сергей Шмидт, оценивая выявленные наблюдателями нарушения, назвал выборы «среднестатистическими», так как не было каких-то вопиющих фактов. При этом эксперт недоумевает, почему у разбирательств по этим нарушениям «нет продолжения».



Как подчеркнул Алексей Петров, бороться с подвозами можно только жёсткими административными мерами с участием правоохранительных органов: «Нарушения традиционны, к сожалению, меньше их не становится, и это огорчает. Печально, что их допускают все стороны — и традиционные победители, и так называемая оппозиция. Никто не желает в этом признаваться. Так что пора менять законы и либерализировать их, отменить день тишины, потолки избирательные фондов, разрешить агитацию в день голосования».



Парочка неожиданностей



Эти выборы дали несколько неожиданных результатов. Например, по мнению Сергея Шмидта, то, что главой Шелехова стал единоросс Сергей Липин, существенно опередивший самовыдвиженца, замначальника аппарата губернатора Алексея Гоголева, стало поражением не только обкома КПРФ, но и главы региона Сергея Левченко (Левченко является первым секретарём обкома — ред.), который демонстративно поддерживал 30-летнего кандидата. После разгромного поражения в Шелехове, как предполагает Шмидт, в правительстве региона должны серьёзно проанализировать, что не так с авторитетом губернатора.



Губернатор Иркутской области, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко

Губернатор Иркутской области, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко

Фото: vkrizis.ru

По мнению Алексея Петрова, ЕР взяла Шелехов при откровенно слабом кандидате: «Надеюсь, что он не встанет в политическую оппозицию к «серому дому», поскольку муниципалитету это точно бонусов не принесёт, а выстроит нормальные отношения. Губернская же власть, тоже надеюсь, не будет устраивать «охот на ведьм»: да, проиграли свои, значит не доросли ещё до занимаемой должности».



Одним из основных вопросов, которые поднимались при упоминании Шелехова и Шелеховского района, это их объединение. Новоиспечённый мэр моногорода Сергей Липин на пресс-конференции 11 сентября заявил, что на его взгляд, обсуждение этой инициативы «имело вид спекуляций», но в целом идею поддержал, отметив, что у территории «хозяин должен быть один».



Ещё одним поражением для коммунистов эксперт назвал проигрыш депутата заксобрания, коммуниста Романа Габова на выборах мэра Усолья-Сибирского. Город возглавил единоросс Максим Торопкин.



Шмидт заметил, что победа на выборах мэра Слюдянского района поддержанного компартией Алексея Шульца – это своеобразный утешительный приз для губернатора и обкома. Но кампания в основных городах района – Слюдянке и Байкальске – коммунистами провалена. Главы муниципалитетов Владимир Сендзяк и Василий Темгеневский остались на своих местах. По поводу Шульца в обкоме радуются сдержанно, с лёгкой грустью подчёркивая, что «команда» единороссов, с которой придётся работать новому главе района, осталась прежней.



Петров не согласился, что Сергей Левченко и коммунисты проиграли выборы: «Когда говорят, что Левченко проиграл, не очень понимаю, почему. У КПРФ были заведомо слабые кандидаты, и победить часть из них могла только при каких-то неожиданных природных катаклизмах».



А Сергей Брилка заметил, что результаты голосования в Слюдянском районе оказались для него неожиданностью: «Мы были убеждены в победе, я даже как-то успокоился по этому поводу».



Спикер заксобрания Иркутской области, секретарь ИРО партии "Единая Россия" Сергей БрилкаФото: politsib.ru"/>

Спикер заксобрания Иркутской области, секретарь ИРО партии "Единая Россия" Сергей Брилка

Фото: politsib.ru

Алексей Петров назвал победу Шульца «маленьким, но успехом», а ещё отметил переизбрание действующего главы Усольского района Виталия Матюхи как закрепление успеха коммунистов. Правда, по мнению эксперта, в территории совсем не было конкуренции. Сергей Брилка заявил, что региональное отделение «Единой России» специально не выставляло кандидата в Усольском районе, так как «не стали мешать действующему главе», который отлично справляется со своей работой.



Ещё одна неожиданность — это победа кандидата «Партии Роста» Николая Дружинина на выборах главы Вихоревки. По словам спикера заксобрания, на праймериз Дружинин занял второе место, остановил своё членство в ЕР и прошёл на выборах. Брилка заметил, что новый глава проблемного города не будет наказан за то, что пошёл против партии: «Нелёгкая доля досталась парню, мы желаем ему всяческих успехов и будем всячески его поддерживать и помогать».



Не прошёл официальный кандидат от ЕР и на довыборах в думу Иркутска по округу №16, член Общероссийского народного фронта Валерия Кошечкина. Там победу одержал самовыдвиженец, бывший заммэра Иркутска Евгений Дроков. Как рассказал Сергей Шмидт, здесь не на руку единороссам сыграл их осознанный отказ «заниматься» досрочным голосованием. Также возможно, что Дроков – более выгодная фигура для мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. По этому поводу Брилка высказался сдержанно: «Это выбор избирателей. Это тот процесс, который нам предстоит проанализировать».



Нынешние муниципальные выборы – по сути, старт избирательной кампании в Законодательное собрание Иркутской области, которая начнётся уже в 2018 году. По мнению Сергея Шмидта, «Единая Россия», получившая абсолютное большинство в территориях, с избранием губернатора-коммуниста избавилась от гнёта региональной власти, поэтому у них больше свободы в кадровом манёвре и больше шансов найти качественного кандидата. А КПРФ испытывает кадровый голод, но будущие выборы в парламент будут не менее принципиальными. При этом Сергей Брилка подчеркнул, что большое число программ в закосбрании ведут депутаты-единороссы, поэтому по итогам 2017 года они спросят с правительства за всё, что не сделано: «Тот, кто не справляется со своей работой, в правительстве работать не должен». Ирсмити.ру