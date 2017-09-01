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Фильтр для обмана


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Сегодня, 09:56
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Как вас проверяют на доверчивость

Фильтр для обмана
По заверениям продавцов, живая вода, которую даёт чудо-фильтр, избавляет от ста болезней, включая артрит, диабет, геморрой и даже… нежелательную беременность.

…Когда Сергей вернулся из отпуска, его мама Анна Вадимовна, сияя от радости, показала сыну новый фильтр для очистки воды, который она купила, пока сын был в отъезде. Женщина с воодушевлением комментировала покупку:
- Без фильтра мы пили мертвую воду, а теперь будем пить живую, которая лечит все болезни. Никаких таблеток не надо!

Выяснилось, что пенсионерке днем позвонили на домашний телефон и сказали, что придут проверить качество холодной воды. И действительно пришли. Милая девушка Элина налила в стакан воды из крана, капнула в неё какой-то раствор, вода стала красно-сиреневого цвета. «Лаборантка» в ужасе всплеснула руками:

- Вода у вас плохая! А вы, наверное, болеете и не знаете, что причина вашей болезни течет из крана! Хорошая вода должна быть голубого цвета, а у вас что, смотрите!..
Пока хозяйка квартиры приходила в себя от увиденного, девушка с редким именем время зря не теряла. Поставила принесенный ею фильтр торговой марки «ELIS» производства Южной Кореи, пропустила воду через него. Налила эту водичку в стакан, капнула в нее своей жидкости, вода действительно стала нежно-голубой!..

После этого представления с элементами уроков химии и фокусничества пенсионерка смутно помнит, как ее уговорили купить этот фильтр для воды, привезли в офис компании «Партнер». Стоимость фильтра оказалась немалой - 148,8 тысячи рублей. Ну так что же, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи! Анна Вадимовна объяснила, что такая покупка ей не по карману, пенсия у нее маленькая, всего 10 тысяч рублей. Элина предложила оформить дополнительное соглашение, согласно которому клиент получает хорошую скидку: окончательная стоимость товара – 102 тысячи рублей. И таких денег нет?! Тогда оформим кредит на три года в московском банке «Ренессанс Кредит» под 44,33 процента!

В результате такого кредитования покупательница переплачивала 45700 рублей, но говорить об этом ей не стали, зачем расстраивать пожилого человека, собравшегося с помощью фильтра жить долго и счастливо. Сказали только о том, что кредит ей дают на льготных условиях - без первого взноса. На следующий день пришел мастер, установил фильтр.

О том, что за товар предложили его матери, Сергей узнал в Интернете: эти «чудодейственные» фильтры впаривают людям по всей стране. Розничная цена составляет от 10 до 30 тысяч рублей. В Омске работала группа мошенников, которые продали 58 «чудо-фильтров». Все пострадавшие - люди преклонного возраста. Суд признал продавцов виновными в мошенничестве и назначил главному организатору продаж 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Но это в Омске, а что делать в Ангарске Анне Вадимовне?..

Когда Сергей обратился в редакцию нашей газеты, со дня покупки фильтра прошло 12 дней. По закону о защите прав потребителей товар можно вернуть в течение 14 дней. Значит, в запасе у нас было всего два дня. Мы позвонили в иркутский офис фирмы «Партнер». Говорили коротко и жестко. Нам ответили, что покупатель может вернуть фильтр, но ему придется заплатить небольшую сумму за то, что компания «Партнер» купила фильтр, воспользовавшись кредитом банка.

Вроде бы договорились. Но в тот же день к Анне Вадимовне приехала милая Элина, объяснила, что вернуть фильтр никак невозможно, и начала упрекать Сергея в том, что он не может помочь своей маме поправить здоровье, тратя на это всего 4130 рублей в месяц всего три года. Плохой сын!..
Когда попытка нажать на совесть не удалась, девушка стала показывать фотографии счастливых людей - покупателей этого чудо-фильтра. Они улыбались так же, как Анна Вадимовна до того, как узнала, сколько это чудо на самом деле стоит. Тут очень удачно выяснилось, что Анна Вадимовна у Элины - двадцатый покупатель! Благодаря чему сотрудница ангарского офиса выиграла приз - путевку в Европу! Девушка просила не лишать ее приза, а вернуть фильтр позже, когда она погуляет и вернется из Европы...

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА



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