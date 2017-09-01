Хоть в киоск ложись

Администрация постановила всех нарядить

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

- Киоски никто не сносит. Но к ним есть требования. Например, если там организовано пищевое производство (блинчики, хот-доги, шаурма), обязательно должна быть привозная вода, чтобы персонал мог мыть руки. Также должен быть заключён договор с учреждением рядом, чтобы сотрудники могли туда ходить в туалет. Отхожие вёдра запрещены. В обычных киосках, где торгуют шоколадками, жвачкой, водой, наличие рукомойника или воды не регламентировано. Но у персонала должна быть возможность пользоваться туалетом, - разъясняет нашей газете начальник отдела потребительского рынка администрации АГО Наталья ТЮМЕНЦЕВА.На сегодняшний день в городе работают 383 нестационарных торговых объекта: киоски, остановочные павильоны. Плюс 42 объекта сезонной мелкорозничной торговли: палатки, которые выставляют летом. Всех обещают оставить. Но велят украсить. Как именно, решала наша архитектура.О вкусах ангарского управления архитектуры можно судить по внешнему облику города. Один сарай на улице Коминтерна чего стоит! Его строительство из бело-зелёных хаотично расставленных плит утвердило как раз управление архитектуры. Это лишь один маленький пример. Однако вернёмся к киоскам.Постановление регламентирует не только внешний облик киоска или павильона, но и материалы. Например, один из предложенных вариантов гласит, что стены должны быть выполнены из сэндвич-панелей, окна и двери - из металлопластикового профиля и двухкамерного стеклопакета. Соблюсти требования по материалам – только первая часть кордебалета. Вторая – соответствие бренду. В его ключе предпринимателям и нужно переделать киоски. Послабление дали только тем, у кого есть свои корпоративные цвета и символика. Таких трогать не станут. Остальные должны в ближайшее время взяться за бренд.- Мы же ведь с вами хотим, чтобы город был красивый. И всё сейчас направлено на это. Мы объяснили предпринимателям необходимость такой работы – киоски портят внешний вид города. Никто, кстати, не сопротивлялся, - прокомментировала решение муниципалитета специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Елена АЛДОШИНА.Ну так у нас и без вывесок люди согласились работать. А что, разве у них есть выбор?В кризис, когда даже производственные гиганты затягивают пояса так, что еле дышат, мелкая розничная торговля плавает только со спасательным кругом. По самым скромным подсчётам, ремонт киоска, чтобы его внешний вид удовлетворял чиновников, обойдётся в сотню тысяч рублей. При этом выручка с одного павильона, из тех, что обычно стоят на остановках, в среднем составляет 5-7 тысяч рублей в день. Это если повезёт. А везёт не каждый день. Минус арендная и заработная платы, электричество, налоги.Не нужно доставать калькулятор, чтобы понять, как скоро загнётся малый бизнес в нашем красивом городе.