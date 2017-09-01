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Невзлётная полоса


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Как наказать Аэрофлот

В Македонию Федор должен был вылететь 13 августа, в 9 часов утра. За месяц до полета ангарчанин купил авиабилет из Иркутска в Москву с расчетом, что за границу вылетает из аэропорта столицы через три часа после прибытия. Но рейс из Иркутска задержали, и Федор на самолет до Македонии не успел.

Пассажиру пришлось покупать новый билет, несколько часов ждать следующего рейса. Прилетев в Македонию, пришлось еще раз заплатить за трансферт. Непредвиденные убытки Федора из-за задержки рейса самолета из Иркутска составили 16 600 рублей.
Мужчина считает, что Аэрофлот нарушил его права, так как купив билет, пассажир заключил с перевозчиком договор о его своевременной доставке в пункт назначения. Аэрофлот свои обязательства не выполнил, значит, должен пассажиру деньги возвратить.

Вернувшись из поездки, ангарчанин обратился в Аэрофлот с просьбой возместить ущерб. Ему отказали. Тогда мужчина подал иск в мировой суд. Потребовал, чтобы перевозчик возместил не только его расходы на перелет и трансферт, но и штраф в размере 5600 рублей, компенсировал моральный вред, который он оценил в 30 тысяч рублей.

В суде представитель Аэрофлота заявил, что его компания убытков пассажиру не принесла: до Москвы, пусть с опозданием, его довезли, а обеспечивать стыковку на рейсы других авиакомпаний перевозчик не обязан. Чтобы не платить пассажиру штраф, ответчик сослался на закон: согласно ст. 795 Гражданского кодекса РФ за задержку отправления транспортного средства или его прибытия в пункт назначения (за исключением городского и пригородного сообщения) перевозчик платит пассажиру штраф. Но если причиной задержки или опоздания была непреодолимая сила или пришлось устранять неисправности, которые угрожали жизни и здоровью пассажиров, штраф не платится. В суде выяснилось, что причиной задержки рейса, на котором летел Федор, как раз и была непреодолимая сила, а именно: неблагоприятные метеоусловия. Якобы утром 13 августа в иркутском аэропорту был туман.

Ольга КРАСНОВА



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