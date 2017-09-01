Спасут лучше всех

Была в Слюдянке и команда Юго-Западного отряда нашего города.- Команд становится все больше, – рассказал нашей газете участник состязаний, замначальника отряда Олег МОРГУНОВ. – Теперь ведь пожарные тоже стали спасателями, а значит, одних навыков в тушении огня мало. Надо уметь спасать людей на воде, на земле, в лесу, при авариях, в колодце и т.д. Наша, да и другие команды это умеют.В итоге кубок за первое место в общекомандном зачете увезли в Ангарск. Чем подтвердили, что наши - лучшие в Иркутской области в своей профессии.