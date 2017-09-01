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Спасут лучше всех


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Сегодня, 10:53
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Спасут лучше всех
Они стали первыми: Иван ВОРОШИЛОВ, Артём САРАМУД, Александр ЕРШОВ, Александр СИДОРОВ.

На прошлой неделе в Слюдянке замечен рост числа людей в ярких комбинезонах и в касках. Они забирались по пологим склонам, утюжили акваторию на лодках с моторами, поднимали и опускали на веревках бесчувственные тела. Местные смотрели на эти маневры спокойно. Народ уже привык, что раз в год к ним съезжаются на состязания спасатели со всего Приангарья.

Была в Слюдянке и команда Юго-Западного отряда нашего города.
- Команд становится все больше, – рассказал нашей газете участник состязаний, замначальника отряда Олег МОРГУНОВ. – Теперь ведь пожарные тоже стали спасателями, а значит, одних навыков в тушении огня мало. Надо уметь спасать людей на воде, на земле, в лесу, при авариях, в колодце и т.д. Наша, да и другие команды это умеют.
В итоге кубок за первое место в общекомандном зачете увезли в Ангарск. Чем подтвердили, что наши - лучшие в Иркутской области в своей профессии.

Игорь КАРИН,
фото предоставлено Юго-Западным спасотрядом
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