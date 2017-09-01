ХОМИЧ - глава Куйтуна



... Мение Андрея СТАРИКОВА, старшего тренера

отделения тяжёлой атлетики СДЮСШОР

«Сибиряк», тренера Альбины ХОМИЧ читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Ангарчане помнят Хомич как известную тяжелоатлетку, заслуженного мастера спорта России, многократную чемпионку России, чемпионку Европы и мира, депутата городской Думы с 2005 по 2010 год. Несколько лет назад Альбина переехала из Ангарска в Иркутск. Последнее место работы – преподаватель физкультуры Байкальского университета. Куйтун – родной посёлок Хомич, где живёт её мама.На выборы Альбина была выдвинута партией «Единая Россия». По данным иркутского избиркома, опубликованным на сайте www.irkutsk.izbirkom.ru, за Хомич проголосовали 24,91% пришедших избирателей, что составляет 886 человек. Действующая глава посёлка Галина МАНУХ (КПРФ) набрала 24,68% (878 голосов). Таким образом, победу Альбине Хомич принесли всего 8 голосов. К слову, кандидат, который стал третьим, набрал 24,43% (869 голосов). Это как раз о том, зачем ходить на выборы.Население посёлка Куйтун, по данным Википедии, 9487 человек. Явка избирателей в Куйтунском районе – 36,86%. В Иркутске в этот же день за депутатов по отдельным округам проголосовали всего 10,56% от всех возможных избирателей, это самая низкая явка по области. Самой высокой была явка в Осинском районе, выбирать депутатов там пришли 43,12% избирателей, меньше половины. Напомним, что графы «Против всех» в современных бюллетенях нет и выборы состоятся при любой явке. Досидим до того, что пара сотен ангарчан выберет нам и мэра…