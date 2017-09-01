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НЕУДАЧИН - депутат в Усолье


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Сегодня, 11:19
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НЕУДАЧИН - депутат в Усолье

Известный ангарский предприниматель, генеральный директор компании «Волна» Павел НЕУДАЧИН стал депутатом усольской городской Думы.

На избирательном участке, где баллотировался Павел Неудачин, за него проголосовали 614 человек - 46,8 процента от общего количества избирателей, пришедших на выборы. Это пятый результат по Усолью. Мы поинтересовались у Павла Геннадьевича, как ему это удалось, а самое главное – зачем ему быть депутатом в соседнем городе?

- Когда я стал вести бизнес в Усолье, увидел много несправедливости, - признался газете Неудачин, возглавляющий одно из крупнейших в области предприятий по оптовой и розничной продаже рыбной, мясной продукции и полуфабрикатов.

- «Волну», работающую напрямую с крупнейшими заводами России, не запускали на территорию, не разрешали торговать продукцией по низким ценам. Местные предприниматели лоббировали свои интересы, не задумываясь о покупателях. Я планирую по примеру Ангарска организовать социальный проект, предложив населению доступную цену на продукты питания.

Увидев на внутриквартальных проездах и придомовой территории ямы размером 50 на 70 сантиметров, захотел поучаствовать в общественной жизни Усолья и помочь жителям навести в городе порядок.

- Мне было труднее всех бороться за право быть депутатом Думы, ведь я не местный житель. Именно этот факт использовали в борьбе против меня оппоненты. Но население сделало правильный выбор.

Лозунг Неудачина «Голосуй за того, кто делает», его встречи с избирателями повлияли на итоги голосования. Павел Геннадьевич обошел на 20 процентов голосов своего прямого конкурента – местного перевозчика, который 40 лет живет на участке, по которому баллотировался.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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