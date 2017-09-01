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«Выплачь всё, что накопилось»


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Сегодня, 11:22
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«Выплачь всё, что накопилось»

Ольга МОСИЕНКО (САРАПУЛОВА) пришла в нашу редакцию со сборником стихов. Мы редко публикуем любительские стихи, но в этот раз сделаем исключение.

58-летняя Ольга, бывшая ангарчанка, уехала в Донецк в 1984 году. Её тонкая книжечка «Познание истины» тиражом в 50 экземпляров датирована августом этого года и издана в Донецке. Конечно, мы не могли не спросить, как сейчас дела в городе, ставшем центром гражданской войны на Украине.

- В районе аэропорта у меня был бизнес: магазины и кафе. 26 мая 2014 года, в 13.15, когда люди выходили из кафе, над их головами низко пролетели четыре вертолета. Все решили, что это учения, а потом увидели людей в масках. Так закончилась наша мирная жизнь. Два дня мы с бабушкой и дочкой прожили в Ясиноватой, сейчас это прифронтовой город. Потом вернулись в свой частный дом, где оставались собаки. Но осколок, прилетевший от соседнего дома, разбомбил наш, собаки погибли. У нас не осталось ничего, - рассказывает Ольга.

Тем не менее в Донецке живут. И даже цветут розы. В центре города необыкновенная чистота. Потому что коммунальщики работают!
Почти каждый год Мосиенко старается приезжать в Ангарск, где у неё младший брат и одноклассники. Еще одной отдушиной стали для женщины стихи. О чем они, можно судить по названиям: «Книга жизни», «Судьба-судьбинушка», «А время проходит», «Ангелу-хранителю», «Рождество». А вот про войну она писать не может и не хочет.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА


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