Урок для родителей, головная боль для бюджета

14 сентября в актовом зале школы № 17 состоялось общегородское родительское собрание

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Тема первого в этом году собрания - «Безопасность детей». Начали с хорошего – специалист управления образования АГО Ольга БЯНКИНА отчиталась о летней кампании. 84,8% (28 600 человек) всех детей округа так или иначе этим летом были охвачены организованным отдыхом: в детских лагерях, школьных площадках, трудотрядах, летних сменах и т.д. Это обошлось бюджету АГО в 15 млн. 441 тысячу рублей. Хорошее на этом кончилось.ХОТИТЕ ЕСТЬ?НЕСИТЕ СПРАВКУ!Замначальника соцзащиты Марина ГАЛУШКО рассказала о бесплатном питании. Оказывается, за лето, пока все, даже директора школ, были в отпусках, ужесточился закон о бесплатном питании. К 1 сентября родителям надо было собрать новый, расширенный, пакет документов (справку о доходах не за три, а за шесть месяцев, документ, подтверждающий совместное проживание с ребенком и др.). Через СМИ эту информацию до всех довели. Однако в прошлом году в каждой из 38 школ АГО было примерно по 150 детей, питающихся за счёт бюджета, а на начало этого года их осталось по трое-четверо в каждой школе.Очень эмоционально по этому поводу выступил главный родитель города – председатель «Родительской инициативы» Виктор НИКОЛАЕВ. Он попросил родителей поучаствовать в составлении официального письма по этой проблеме в Заксобрание. Николаев оценивает нерасторопность и неинформированность родителей по этому вопросу как искусственно созданную экономию бюджета за счёт детей из малоимущих семей. К слову, в этом году на питание одного ребенка бюджет области выделяет 60 рублей. В месяц получается 1200, умножаем на примерные 4 тысячи ангарских детей, которые в сентябре на питание не попали, - таким образом только на Ангарске областной бюджет сэкономил не менее 4 млн. 800 тысяч рублей.да их осталось по трое-четверо в каждой школе.Очень эмоционально по этому поводу выступил главный родитель города – председатель «Родительской инициативы» Виктор НИКОЛАЕВ. Он попросил родителей поучаствовать в составлении официального письма по этой проблеме в Заксобрание. Николаев оценивает нерасторопность и неинформированность родителей по этому вопросу как искусственно созданную экономию бюджета за счёт детей из малоимущих семей. К слову, в этом году на питание одного ребенка бюджет области выделяет 60 рублей. В месяц получается 1200, умножаем на примерные 4 тысячи ангарских детей, которые в сентябре на питание не попали, - таким образом только на Ангарске областной бюджет сэкономил не менее 4 млн. 800 тысяч рублей.ОДНИ ДОМА…Инспектор ПДН Галина ФОКИНА учила, как сделать так, чтобы наши дети в новом учебном году не стали жертвами преступлений. Для этого надо не покупать им дорогих сотовых телефонов, встречать из школы, чаще фотографировать (чтобы потом использовать кадры для поисковых ориентировок), проверять их страницы в соцсетях, не приводить в дом сомнительных сожителей и т.п. По её словам, случаи сексуального насилия над детьми в Ангарске вовсе не редкость. Родители только вздыхали от ужаса. Только что представитель соцзащиты пояснила, если они не будут работать и покажут в справке нулевой доход, их ребенок не получит бесплатного питания, а теперь говорят, что из-за их беспросветной занятости дети становятся жертвами преступлений. И как быть?..Пользуясь случаем, мы спросили представителей управления образования: раз статистика такая страшная и дети попадают в руки педофилов по пути из школы, почему повсеместно закрываются группы продленного дня? Ведь именно там школьник может в безопасности дождаться вечера, когда за ним придут родители после работы. И получили ответ: детей стало много, мест в школах не хватает, из групп делают классы… Вас он устроил?..Страшные истории о гибели детей под колёсами машин поведал папам-мамам представитель ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ, на долю которого пришлось не раз и не два доставать их тела из искореженных машин, сообщать семье, что их ребенка больше нет... Количество ДТП в июне этого года равно количеству ДТП за весь 2016 год! И лучше не будет, потому что за лето ангарчане приобрели 2850 новых автомобилей, а в городе после сокращения дежурят всего четыре экипажа ГИБДД…Инспектор ГИМС Владимир АГАФОНОВ добавил фактов. За лето 2017 года в Иркутской области утонул 21 ребёнок. Целый класс! Из них двое ангарчан. Во время рейдов детей пачками с несанкционированных пляжей гоняют.Каких детей? А как же 84%, охваченных организованным отдыхом за 15 миллионов?Представители этих служб обвиняли родителей в невнимательности к детям. И, судя по фактам, так оно и есть. Странным же было то, что они выступали перед сотней ЛУЧШИХ родителей города – активистов, именно таких позвали на собрание. А у таких людей дети, как правило, находятся под нужным присмотром. В чем тогда смысл собрания?