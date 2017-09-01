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ЧТОБ ВАМ ТАК ЖИТЬ!


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Вчера, 10:11
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Как выжать максимум из минимума

У Елены ВЫСОЦКОЙ и Вячеслава РОДНИНА, как у всех работающих людей, не слишком много свободного времени. Да и средств, признаются они, тоже. Однако жить как люди, в красоте и уюте, при желании может каждый, даже в бывшей общаге. Это доказывает их квартира.

ЧТОБ ВАМ ТАК ЖИТЬ!
Мы живём в такое время, когда ненужные вещи – единственное, в чём мы нуждаемся (Оскар УАЙЛЬД).


Красоте на их балконе так тесно, что она выплескивается на прохожих каскадом цветущих петуний, флоксов, колеусов, бальзаминов, бегоний. Внутри же увиденное нами и вовсе похоже не на балкон, а на кусочек роскошного цветного юга, занесенного в Сибирь вопреки климату. По белым стенам вьется плющ. На белой садовой мебели, сделанной из обычных деревянных поддонов, стоит поднос с кувшином. Повсюду цветы. Ну рай, чего уж там...
По словам хозяев, этот дом был когда-то общежитием СМУ-10. Внутри лестницы и коридоры пугают своим видом, требуя ремонта. Поэтому у тех, кто в результате приватизации или покупки стал здесь владельцами квартир, было немного вариантов: либо закрыть глаза и жить как живется, либо постараться создать максимальный уют из того, что есть.
- Я бывала тут в гостях у коллеги. И когда увидела объявление о продаже квартиры, имела представление, что нас ждет. Но в квартире, выставленной на продажу, единственной в доме, были два шикарных балкона (другие для общего пользования). Это и решило дело, – рассказывает нашей газете Елена, в недавнем прошлом жительница Саянска.
В двухкомнатной секции на момент покупки имелось два огромных, по 18 квадратных метров, балкона. Один из них пара превратила в гостиную. Поставили евроокна, навесили батареи, положили «теплые» полы, и получилась полноценная жилая комната.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА

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