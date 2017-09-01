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Шахтёры пошли на крайние меры


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Вчера, 18:35
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30 бывших сотрудников закрытого рудника в поселке Вершино-Дарасунское объявили голодовку. Об этом сообщает «Забмедиа».

Голодовку начали около 20 бывших шахтеров, после чего к ним присоединились еще несколько человек. Участники акции уже встретились с представителем прокуратуры и главой администрации Тунгокоченского района.

По словам объявивших голодовку, они не получили все выплаты, положенные им при сокращении. По их словам. со сложностями при получении денег столкнулись порядка 500 человек.

«У нас около 500 работников сокращены в конце июля – начале августа. Расчетные выплаты никто не получил. Собственник обещал: «в зарплату получите». Зарплата у нас всегда 15 числа. 15 августа мы ничего не получили», — рассказала одна из участниц акции, Инна Бабенко

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59bf8d8d9a7947c84dd0cabf?from=newsfeed
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