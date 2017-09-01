Москвичи разорили новый парк "Зарядье"

Власти Москвы не намерены закрывать на реконструкцию новый парк «Зарядье», в связи с тем, что москвичи в первые дни после открытия нового парка, утащили более 10 тысяч растений и разгромили некоторые постройки. Закрытие парка – это пораженческая позиция, объясняет один из чиновников.



«Зарядье» с помпой был открыт 9 сентября в День города на 13 га напротив Кремля на месте снесенной гостиницы «Россия». Но всего за несколько дней работы он понес существенный урон. Поэтому теперь из бюджета города будут выделены дополнительные средства на доведение до ума и эксплуатацию парка, говорит чиновник столичной мэрии.



Нужная сумма пока подсчитывается, но понятно, что речь пойдет не менее чем о сотнях миллионов рублей, как предполагает чиновник.



Так что 14 млрд руб., в которые оценил создание парка заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, далеко не окончательная сумма.

Ситуация свидетельствует об успехе – парк поразил посетителей, ничего подобного они не видели, оправдывает действия москвичей один из чиновников мэрии. Похожая история когда-то случилась с Парком Горького: сразу после открытия в нем сломали все, что можно, все вытоптали и через месяц парк пришлось закрыть на реконструкцию. Так, оказывается в Москве проживают вандалы и дикари, которые " слаще морковки ничего не ели". Что-то в это мало верится.



"Вынос" растений посетителями можно назвать временным явлением, считает один из руководителей предприятия, участвовавшего в создании парка, Александра Сытникова. Такое поведение свидетельствует о том, что создатели парка сделали что-то совершенно новое и очень интересное. Сытникова уверена, что очень скоро посетители привыкнут и перестанут наносить урон зеленым насаждениям.