Убийство спортсменов в России становится традицией



Легкоатлет защищал девушек от пристававшего к ним хулигана, но получил смертельное ранение ножом.

Ходок Николай Иванов в минувшую пятницу прогуливался по своему району с друзьями, когда увидел, как пьяный мужчина приставал к неизвестным девушкам, пишет спортивный сайт «Чемпионат.ком». Легкоатлет попытался заступиться, но неожиданно получил смертельное ножевое ранение, от которого умер через час в больнице.

Эту версию рассказала в интервью ТАСС и личный тренер ходока Татьяна Фролова. По ее словам, Николай Иванов подавал большие надежды. Он выступал в ходьбе на 50 км, являлся серебряным призером молодежного первенства России 2015 года, отбирался на юношеские Олимпийские игры, а на взрослых чемпионатах страны попадал в десятку лучших. В последнее время Иванов восстанавливался от травмы и готовился к новому легкоатлетическому сезону.



Подозреваемый признал свою вину. Полиция возбудила дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».