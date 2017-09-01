Автобусы будут ходить до полуночи

Многолетние жалобы пассажиров о невозможности куда-либо уехать автобусом в вечернее время, наконец-то, услышаны. До этого он отвечал читателям нашей газеты, что пускать автобусы по вечерам убыточно, мол, ангарчане мало ездят. Что сейчас изменилось?Полагаем, что дело в обострении конкуренции между автопредприятиями, работающими под крылом автоколонны 1948, и теми, кто под это крыло не влез. Ведь до полуночи решили ходить именно автобусы автоколонны 1948. А другие? А с другими этот вопрос не обсуждали. Они и не против подхватить это хорошее дело. Но!У большинства городских перевозчиков 25 сентября заканчиваются договоры с администрацией АГО. К этому времени должен был пройти конкурс на перевозки, но он приостановлен по решению арбитражного суда. Чтобы 26 сентября люди смогли дождаться автобуса, администрация должна письменно попросить каждого перевозчика не бросать маршрут, пока не пройдёт конкурс. Однако, как сказали нашей газете руководители ООО «АнгарскАвтоКом» (автобусы № 3 и 8), с ними такого соглашения не заключили. Вопрос сегодня не в вечерних автобусах, а в дневных.КСТАТИАнгарску стало доступно приложение для смартфонов Go2bus. Если скачать его на телефон, вы будете видеть, во сколько на вашу остановку подойдёт нужный вам автобус. Раньше было просто расписание на остановках, а теперь новые технологии. Для тех, у кого нет смартфонов, скоро начнет работать справочная служба (номер телефона обещают повесить в автобусах). Позвоните, и узнаете. Правда, и в этом приложении вы будете видеть только автобусы автоколонны 1948, хотя системой ГЛОНАСС оборудованы автобусы у всех ангарских перевозчиков. Если б это делалось для пассажиров, в приложение внесли бы все автобусы. Видимо, не только для пассажиров. Но дело хорошее.