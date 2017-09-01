.
,

Автобусы будут ходить до полуночи


-1

Вчера, 09:47
 Количество просмотров: 118
    

С 1 октября городские автобусы будут ходить до полуночи, обрадовал ангарчан председатель комиссии по транспорту Думы АГО Сергей ШАРКОВ.
Автобусы будут ходить до полуночи
Цена на билет для полуночников будет как днём.

Многолетние жалобы пассажиров о невозможности куда-либо уехать автобусом в вечернее время, наконец-то, услышаны. До этого он отвечал читателям нашей газеты, что пускать автобусы по вечерам убыточно, мол, ангарчане мало ездят. Что сейчас изменилось?
Полагаем, что дело в обострении конкуренции между автопредприятиями, работающими под крылом автоколонны 1948, и теми, кто под это крыло не влез. Ведь до полуночи решили ходить именно автобусы автоколонны 1948. А другие? А с другими этот вопрос не обсуждали. Они и не против подхватить это хорошее дело. Но!
У большинства городских перевозчиков 25 сентября заканчиваются договоры с администрацией АГО. К этому времени должен был пройти конкурс на перевозки, но он приостановлен по решению арбитражного суда. Чтобы 26 сентября люди смогли дождаться автобуса, администрация должна письменно попросить каждого перевозчика не бросать маршрут, пока не пройдёт конкурс. Однако, как сказали нашей газете руководители ООО «АнгарскАвтоКом» (автобусы № 3 и 8), с ними такого соглашения не заключили. Вопрос сегодня не в вечерних автобусах, а в дневных.

КСТАТИ
Ангарску стало доступно приложение для смартфонов Go2bus. Если скачать его на телефон, вы будете видеть, во сколько на вашу остановку подойдёт нужный вам автобус. Раньше было просто расписание на остановках, а теперь новые технологии. Для тех, у кого нет смартфонов, скоро начнет работать справочная служба (номер телефона обещают повесить в автобусах). Позвоните, и узнаете. Правда, и в этом приложении вы будете видеть только автобусы автоколонны 1948, хотя системой ГЛОНАСС оборудованы автобусы у всех ангарских перевозчиков. Если б это делалось для пассажиров, в приложение внесли бы все автобусы. Видимо, не только для пассажиров. Но дело хорошее.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
ПОКА ЖИВОЙ
Спорт без врача
Незнакомый «Ермак»
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Ангарчанин перечислил аферистам более 5 тысяч рублей за выдачу «кредита»
По грибы
Украл стиральную машину
Все новости категории

Общество
Автобусы будут ходить до полуночи
Убийство спортсменов в России становится традицией
Москвичи разорили новый парк "Зарядье"
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (165)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru