Фонарей на всех не хватит

Почему в Ангарске темно

Не работает освещение на улице Желябова, Институтской, по ул. Павлова, в парке за ДК «Нефтехимик» - это обращения граждан в нашу редакцию только за последнюю неделю. Опрос на эту тему в социальных сетях расширил границы городской темноты: нет освещения на улицах Весенняя, Восточная, Оречкина, Фестивальная, Горького, Декабристов, в парке им. 10-летия Ангарска, профилактории «Родник», в 15 микрорайоне, 177, 178 кварталах… Одна девушка справедливо заметила: «Может, мы лучше напишем, где в Ангарске есть свет?»- Я вожу здесь детей с занятий, каждый вечер вынуждены идти по парку за ДК «Нефтехимик». И никогда здесь нет света. В прошлом году обращалась в администрацию. Обещали сделать, до сих пор жду, - Лариса БАРСУКОВА одна из немногих, кто остановился поговорить с нами в тёмном парке.Полиция подтверждает, что на тех улицах, где света нет, преступлений фиксируется гораздо больше.- Слабое освещение – это тот элемент, который неизбежно повышает криминогенную обстановку. У преступников становится больше возможностей скрыться. Во-первых, мало какие камеры работают в ночном режиме. Во-вторых, если и будут свидетели, они просто не смогут разглядеть лицо преступника. Мы это знаем, поэтому в парках и в наиболее опасных местах вечером усиливаем патрули. Наибольшую обеспокоенность полиции вызывают парк за ДК «Современник» и парк строителей. Там у нас уже традиционно выставлены и пешие, и автопатрули. На дорогах плохое освещение тоже сказывается – водители порой просто не видят пешеходов, - рассказал нашей газете заместитель начальника УМВД по Ангарскому городскому округу Игорь ГАЗИНСКИЙ.Год назад, 28 октября, на улице Ворошилова автобус ПАЗ сбил пешехода. От удара молодого мужчину отбросило от места аварии на семь метров, он умер на месте. И водитель, и пешеход были трезвые. Но из-за полной темноты в тот момент пешехода было невозможно разглядеть. Сейчас на ул. Ворошилова свет есть, зато на других до сих пор нет!С вопросом «почему в городе темно?» мы обратились в администрацию АГО. В соответствии с федеральным законом о местном самоуправлении именно муниципалитет должен обеспечивать исправность уличного освещения. В отделе по благоустройству управления капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи нам пояснили:- Что значит света нет?! За своим имуществом мы следим, у нас всё хорошо.«Всё хорошо» – это такая чиновничья мантра. Этот же специалист посоветовала нашей газете обратиться в Ангарские электрические сети. Мол, все объекты, на которых нет света, принадлежат им. Так мы и поступили.- Обязанность организации благоустройства территории, включая освещение улиц, относится к вопросам местного значения, а расходы на содержание и эксплуатацию объектов наружного освещения должны возмещаться за счёт средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. Таким образом, по вопросу недостаточности освещения улиц города рекомендуем обратиться в администрацию АГО, - ответили нам в филиале Ангарских электрических сетей ОГУЭП Облкоммунэнерго.Раньше вопрос разных хозяев одних сетей решался просто. Администрация выставляла на торги их обслуживание. Торги всегда выигрывали «Ангарские электросети». И помимо своих прямых обязанностей – следить за непрерывной подачей напряжения, они меняли перегоревшие лампы, восстанавливали опоры освещения. У них есть и вышка, и допуск, и специалисты. Но сейчас «Ангарские электрические сети» находятся в состоянии банкротства. Счета заблокированы. Значит, участвовать в торгах и получать деньги из бюджета не могут.- Администрация может заключить контракт со сторонней организацией, платить ей из бюджета за обслуживание сетей. То есть мы подаём напряжение, а они бы меняли лампы. Чтобы допустить сторонних специалистов на наши сети, мы проводим инструктаж, выписываем разрешение. Но к нам с этим никто не обращался, - объяснил нам специалист электросетей.Это была бы полумера, но она спасла бы ангарчан от тьмы в то время, пока вопрос решается кардинальным способом. Сети Облкоммунэнерго решило передать в собственность администрации АГО. Тогда своё имущество администрация сможет ремонтировать и обслуживать за бюджетный счёт без всяких проблем с законом. Это решение найдено аж в… 2015 году! С тех пор идут переговоры, создана рабочая группа, обсуждается вопрос порядка передачи, условий передачи... Два года! И это при том, что ни Облкоммунэнерго, ни администрация не против, идейных разногласий между ними нет. Пока чиновники чешутся, лампы элементарно перегорают!..В электросетях нам пояснили, что в неделю они получают от администрации АГО около пяти предписаний устранить причины, по которым на той или иной улице нет света. В большинстве случаев, говорят электрики, дело просто в перегоревших лампочках! По той же причине на части домов не работает подсветка, которая в своё время сделала таким нарядным центр города. Чего, казалось бы, проще, ан нет.Остается одно – мэру С. ПЕТРОВУ просить ангарских предпринимателей стать шефами ангарских фонарей. Ну а кто еще способен решить за администрацию эту проблему? Только добровольцы. Правда, их в нашем славном городе намного меньше, чем работников администрации. Их на все фонари не хватит.