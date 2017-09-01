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Застрял на границе


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Сегодня, 10:25
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Что делать, если арестовали в чужой стране

В последнее время в социальных сетях и мобильных приложениях для общения бурно обсуждают судьбу нашего земляка, ангарчанина Виктора МИШИНА. Вместе с женой он застрял на границе Казахстана и Киргизии. При досмотре в автомобиле Виктора нашли патрон от боевого оружия. Возбудили уголовное дело по статье «контрабанда боеприпасов». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Без паспорта, денег, помощи и защиты государства Мишин уже почти месяц, с 22 августа, находится в селе Кордай в Казахстане.

Находясь почти за 4 тысячи километров, узнать достоверно, в том числе из официальных источников, что случилось, сложно. Сам Виктор по телефону ситуацию описал нам так:

- Я решил помочь другу, отвезти его в Киргизию и обратно. Поехали втроём (я взял жену). Пограничный пункт Россия-Казахстан прошли нормально. Проблемы начались на границе с Киргизией. Мы с женой вышли из машины, чтобы пересечь границу пешком – так все делают. Друг был за рулём. Мы прождали его 4 часа, потом вернулись. Оказалось, во время досмотра в машине нашли патрон от СКС 762-39.

Патрон считается боевым, за него действительно предусмотрен срок. Виктор признался, что он охотник, но такого оружия не то что в машине, вообще у него нет. Виктор утверждает, что для того, чтобы его не посадили, пришлось заплатить 110 тысяч рублей. Но от уголовной ответственности это не освобождает.

- В местной полиции мне сказали, что могу отделаться штрафом в полмиллиона. Я предложил заплатить на месте 300 тысяч – больше не смогу собрать. Сказали, что мало. Паспорт забрали, документы на машину тоже, автомобиль на штрафплощадку. Сейчас мы вынуждены с женой снимать номер в гостинице, наняли адвоката, что тоже дорого, дальнейшей своей судьбы не знаем, - в Ангарске у Виктора никого, кроме друзей, нет. Родственники живут в посёлке Мама. Друзья организовали в социальных сетях сбор денег. За несколько дней удалось собрать около 50 тысяч рублей.

Это уже не первая ситуация, когда граждане России сталкиваются с проблемами за границей. Летом этого года по обвинению в контрабанде наркотиков в Таиланде была задержана иркутянка. Два года назад в аналогичную ситуацию попала другая женщина из Иркутска – она перевозила через границу с Китаем сильнодействующие препараты для похудения. Все эти истории начинались одинаково – паника и сбор денег. И тот и другой способ для такой ситуации в равной степени бесполезны.

Итак, что делать, если вы попали в подобную ситуацию? С момента, как вы пересекли границу другого государства, на вас распространяются законы той страны, куда вы приехали в гости. Поэтому, конечно, прежде чем собирать чемодан в путешествие, нужно хотя бы мельком изучить – что можно, а чего нельзя. Если уж так случилось, что вы столкнулись с полицией или оказались в участке, первое, о чём нужно помнить, – вы имеете право воспользоваться бесплатными услугами переводчика. Никогда и ни при каких условиях не подписывайте протоколы на иностранном языке. Вы – гражданин чужой страны, работают нормы международного права.

- Система работает таким образом: если человек попал в полицию или на него возбуждено уголовное дело, при этом он является гражданином Российской Федерации, органы полиции обязаны сообщить в консульский отдел. Дальше уже выезжает на место наш представитель и оказывает всю возможную помощь, - консультирует нашу газету дежурный консул генерального консульства Российской Федерации в Алма-Ате.

Наши консульства есть во всех странах. И во всех есть дежурный консул, к которому можно обратиться в чрезвычайной ситуации – задержание, арест, гибель. Информация от дежурного уходит дальше, начинает действовать механизм оказания консульской и правовой помощи.

Конечно, даже консул не сможет вас вытащить из тюрьмы или снять обвинения – он не волшебник. Но вот предоставить бесплатного адвоката, переводчика, связаться с родственниками, контролировать соблюдение процессуальных норм, в том числе соответствие их местному законодательству – да. Это гораздо действеннее, чем сборы денег по друзьям. Неграмотность в таком случае может дорого обернуться.

Ольга КНЯЗЕВА
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