Налог на своё

Почему ангарчане платят больше



В минувший вторник, на внеочередном заседании Думы АГО, депутаты решали вопрос по ставке налога на имущество. Объяснить, как это отразится на кошельках ангарчан, мы попросили нашего эксперта Светлану КАЖАЕВУ.



Начнем с главного. Глава 32 Налогового кодекса, ст. 399, указывает, что налог на имущество физических лиц устанавливается не только Налоговым кодексом, но и - обратите внимание! - нормативно-правовыми актами представительных органов местного самоуправления. То есть этот налог является местным, обязательным для исполнения только на территории конкретного муниципального образования, все поступления от него попадают в местный бюджет. Именно местная Дума расписывает, по какой ставке платится налог за то или иное имущество. Поэтому в Иркутске свои ставки по налогу на имущество физических лиц (и они отличаются от ангарских), в Усолье и Черемхове свои, и т.д.



Местный законодатель определяет свои ставки с учетом платежеспособности населения и экономической ситуации на территории. Надо понимать, что Налоговый кодекс жестко не указывает, какой именно должна быть ставка. В ч.2 ст. 399 НК РФ сказано, что представительные органы местного самоуправления определяют налоговые ставки в пределах, установленных настоящей главой, также в их полномочиях - особенности определения налоговой базы в соответствии с настоящей главой НК РФ. Что значит в пределах? Это значит от и до. Кроме того, местный законодатель определяет категорию льготников, которые освобождаются от уплаты этого налога. Кто является налогоплательщиками данного налога? Физические лица, которые обладают правом собственности на имущество. Если, к примеру, у вас есть гараж, но право собственности на него не оформлено в установленном законом порядке, платить налог вы не будете. Но если вы это право собственности оформили как положено, то в соответствии с требованиями законодательства вы попадаете под уплату этого налога.



Перечень объектов налогообложения четко регламентирует ст. 401 НК РФ. Ими признается имущество, расположенное в пределах муниципального образования: жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место (в подземном гараже), единый недвижимый комплекс (соединение нескольких объектов, зарегистрированное как единый комплекс), объект незавершенного строительства (оформленный именно как объект незавершенного строительства), а также иные здания, строения, сооружения, оформленные в соответствии с требованиями законодательства. Если вы живете в Ангарске и у вас законно оформленная дача в Усольском районе, то ставки налогообложения для этого объекта будут применяться усольские.



Надо обратить внимание, что федеральным законом №401-ФЗ от 30.11.2016 внесены изменения в ст. 401, касающиеся собственников приватизированных дачных участков. Теперь объектом налогообложения признаются дома, жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства.

Что не входит в состав имущества, подлежащего налогообложению? Общедомовое имущество в многоквартирном доме.

Для исчисления этого налога важна налоговая база.



Что мы имеем сегодня? В Ангарске все имущество, которое подпадает под налогообложение, по условиям Налогового кодекса определяется, исходя из инвентаризационной стоимости. Эта инвентаризационная стоимость увеличивается на величину индекса-дефлятора (ст. 404 НК РФ).

Ст. 406 ч.2 пп.1 НК РФ называет ставку 0,1%. Особо стоит отметить, что в ч.3 ст. 406 НК сказано, что эта налоговая ставка может быть уменьшена до 0% или увеличена, но не более чем в 3 раза, нормативно-правовыми актами представительного органа власти местного самоуправления. То есть налоговая ставка предложена Налоговым кодексом. А местная власть, учитывая предложения Налогового кодекса, сама определяет, сколько брать со своих граждан.



Не могу не напомнить о том, что за три года нахождения во власти Владимира ЖУКОВА вопрос о необходимости повышения ставки налога на имущество физлиц в целях пополнения бюджета города поднимался финансистами администрации не раз, по этому поводу проводилось множество совещаний. Но Жуков на эти предложения всегда говорил: с кого брать? Вы что, не видите, кризис в стране - люди выживают, копейки считают! Муниципалитет от такого повышения налога не разбогатеет, не трогайте! И не трогали. За 3 года ставку налога ни разу не повысили. Последнее повышение было еще при МИХАЙЛОВЕ, в марте 2010 года (решение Думы г. Ангарска № 412-37гД «О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 30.10.2006 № 124-19гД «Об установлении налога на имущество физических лиц»). Поэтому ангарчане и не замечали этого налога. Индекс-дефлятор, который применялся, был незначительным. В 2015 году этот индекс составлял 1,147. А в 2016 году составил уже 1,329.



Все изменилось с приходом «Думы без дебат». Депутаты решили пополнить бюджет за счет тех, кто живет от зарплаты до зарплаты. Решением нового созыва Думы АГО от 30.09.2015 № 86-07/01рД «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых актов» за подписью мэра С. ПЕТРОВА были отменены все предыдущие акты, в т.ч. и решения Думы за подписью В. Жукова.



К процессу эти товарищи подошли новаторски. Если Налоговый кодекс четко определяет, что для жилых домов, жилых помещений, независимо от стоимости, размер ставки 0,1%, (повторимся: который местная власть может уменьшить до нуля либо увеличить до 0,3%), то ангарский законодатель вынес в отдельную категорию жилые дома, жилые помещения, квартиры, комнаты; в другую категорию - гаражи, машино-места, единый недвижимый комплекс, объекты незавершенного строительства, иные здания. И определил налоговую ставку в зависимости от их стоимости. Например, если инвентаризационная стоимость вашего здания, умноженная на индекс-дефлятор, составляет до 300 тыс. руб., тогда налоговая ставка 0,1%. При стоимости здания от 300 до 500 тыс. руб. налоговая ставка уже 0,2%. От 500 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. – 0,301% (это тысячная не такая уж малая величина, когда речь идет о стоимости жилья). От 1,5 до 5 млн. руб. – 1%. Особо «повезло» собственникам жилья, стоимость которого свыше 5 млн. руб. (сюда подойдет практически любой дом в Байкальске или Северном). Для этих «счастливчиков» ставку определили в 2% (это в 20 раз больше, а не в три, рекомендованные Налоговым кодексом).



Что касается оформленного в собственность гаража. Если его инвентаризационная стоимость, умноженная на коэффициент-дефлятор, составляет до 300 тыс. руб., налоговая ставка 0,1%. От 300 до 500 тысяч – 0,3%, свыше 500 тыс. руб. - 2%. Подтяните пояски, товарищи, окажите вспомоществование местному бюджету. Решение вступило в законную силу с 1 января 2016 года и до сих пор действует на территории Ангарского городского округа.

В Думе АГО 25 депутатов, каждый баллотировался от своего избирательного округа. Каждый житель АГО имеет право обратиться в Думу АГО, к своему депутату с вопросом: за что вы нас так?



Подведем итоги. Причина роста на 30 и более процентов величины налога на имущество физических лиц на территории Ангарского городского округа не в изменении Налогового кодекса РФ, это дело рук местной власти. Проголосовали без дебат не моргнув глазом. И на два года забыли. Надо напомнить, пусть и с опозданием. Вдруг народные избранники засовестятся и отменят свое собственное решение, вернувшись к рекомендованной Налоговым кодексом цифре? Если будут коллективные обращения, депутаты обязаны будут рассмотреть такое обращение на бюджетной комиссии и внести коррективы в действующие ставки, причем коррективы можно внести на любом этапе, а действовать они начнут только со следующего налогового периода. Такие полномочия у них есть. Есть еще время, чтобы с 1 января 2018 года сделать величину налоговой ставки адекватной финансовым возможностям обычного гражданина.



Когда верстался номер газеты, а именно: 19 сентября 2017 года, т.е. спустя два года после принятия этого решения, состоялось внеочередное заседание Думы АГО с единственным вопросом в повестке: «О внесении изменения в решение Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 года № 86-07/01рД «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых актов». Этот проект решения «разработан в целях снижения налогового обременения для налогоплательщиков-физических лиц в связи с ежегодным ростом инвентаризационной стоимости объектов недвижимости на основании приказов Министерства экономического развития Российской Федерации. Проектом решения предлагается снизить ставки по налогу на имущество физических лиц для объектов налогообложения:



1) «Жилой дом, жилое помещение (квартира, комната)» с суммарной инвентаризационной стоимостью свыше 1 500 тыс. рублей до 0,301%. В настоящее время по данным объектам действуют следующие ставки:

- 0,5% для стоимости свыше 1 500 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей включительно;

- 1% для стоимости свыше 2 500 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей включительно;

- 2% для стоимости свыше 5 000 тыс. рублей,

2) «Гараж, машино-место» с суммарной инвентаризационной стоимостью свыше 500 тыс. рублей до 1 000 тыс. рублей включительно до 0,301%. В настоящее время действует ставка 2%.



Учитывая улучшение положения налогоплательщиков в виде снижения ставок, в соответствии со ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации проектом решения предлагается распространить действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года, что повлечет за собой перерасчет сумм налога, подлежащего уплате в срок до 1 декабря 2017 года, за 2016 год.



Внесение изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 28.12.2016 года № 255-28/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» согласно ст. 64 НК РФ не потребуется в связи с отсутствием прогнозируемого снижения доходной части бюджета Ангарского городского округа в 2017 году.

Проект подписан мэром С. Петровым, и в нем по-прежнему по некоторым позициям фигурирует ставка в 2%.



Елена ДОЛГИХ