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В Ангарске приступили к обустройству второй полосы по Ленинградскому проспекту


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Сегодня, 14:48
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В Ангарске приступили к обустройству второй полосы по Ленинградскому проспекту

В рамках заключенного муниципального контракта начались работы по обустройству второй полосы по Ленинградскому проспекту на участке от улицы Космонавтов до улицы Енисейская.

«Основная задача - разгрузить Ленинградский проспект в районе 22 микрорайона, так как сейчас достаточно большое количество жителей въезжает и выезжает во дворы 22 микрорайона. Там, где располагалась стоянка, будет организован такой же выезд, как с улицы Енисейская, через трамвайные пути. Таким образом, перекресток улицы Енисейская и Ленинградского проспекта разгрузится, потоки машин будут двигаться в прямом направлении», - пояснила начальник Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Василина Шунова.

Завершить работы планируется до 15 октября. Это только часть масштабной реконструкции, которую планируется провести до 2020 года по Ленинградскому проспекту в рамках обустройства вторых полос на участке от улицы Красная до улицы Преображенская.

Дорожные работы такого масштаба принесут временное неудобство для жителей. В связи с этим администрация просит с пониманием отнестись к предстоящим работам.

angarsk-adm.ru
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