В пять раз меньше

Сократилось количество детей, бесплатно питающихся в школе

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Несите справкиПо данным управления социальной защиты населения по Ангарскому району, в прошлом учебном году в нашем городе такую социальную поддержку получали 9868 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, в этом году - 2138 школьников. Причина в том, что у многих родителей возникли проблемы с оформлением необходимых документов.Питание школьников складывается из двух источников: областного и местного бюджетов. Причем каждый муниципалитет волен устанавливать свою сумму надбавки. В нашем городе расклад такой: по 30 рублей дают область и Ангарский городской округ. В итоге дети из малообеспеченных и многодетных семей на 60 рублей могут один раз в день получать горячее питание. Но, добавив 15 рублей, область ужесточила требования: если в прошлом году для получения льготы на школьное питание ребенка родителям достаточно было написать заявление, то в этом году им нужно подтвердить свои доходы справкой с места работы, а если они безработные, то справкой из центра занятости. Для многих сделать это практически невозможно, потому что они работают неофициально.БулоЧка и ЧайПо дороге в школу № 30 я познакомилась с 10-летней Машей, которая шла, зажав в кулаке 10 рублей. Девочка сказала, что сегодня она в школьном буфете купит булочку и чай.- А вчера ты в школе кушала?- Нет. Если мне и братьям каждый день по 10 рублей давать, то нужно 40 рублей. Папы у нас нет, а мама работает уборщицей.Ребят в школе № 30 кормит предприниматель Ирина ПЕТУХОВА. На горячий завтрак в этот день предлагали: кашу гречневую молочную, бутерброд с колбасой, батон, чай с сахаром и лимоном. На обед: огурцы свежие, лапша домашняя, тефтели с макаронами, хлеб и напиток из шиповника. В школе 546 учащихся. Из них 140 завтракают, 98 обедают и 48 ребят из малообеспеченных семей питаются бесплатно (добавим, что детей, питающихся платно и бесплатно, не различают, питание для них одинаковое - на 60 рублей в день). В прошлом учебном году бесплатников было почти в пять раз больше - 227 человек.В школе № 20 мы тоже попали на завтрак: омлет, сосиска, какао и батон (60 рублей). На обед в этот день предлагали: огурцы свежие, щи, бефстроганов, гречку, компот и хлеб (87,06 рубля), на полдник - сдобу и бифивит (17,45 рубля).Предприниматель Людмила ПОРОХОВНИЧЕНКО, которая кормит ребят, говорит, что дети кушают хорошо, отходов мало. В школе 746 учащихся, из них 230 человек питаются организованно - родители сдают по 60 рублей в день. По словам директора школы, многие старшеклассники покупают в буфете булочки, в целом кушает 85 процентов детей.По детям, которые питаются бесплатно, такая же ситуация, что и в школе №30: в прошлом учебном году в двадцатой кормили 278 ребят, в этом году всего 47 человек. Как это ни печально признать, но далеко не все дети из малообеспеченных семей могут купить себе даже булочку и чай!- Социально необеспеченные дети остаются голодными. Ребятишки из младших классов (старшеклассникам стыдно) часто приходят в столовую и жадными глазами смотрят, как кушают другие дети. Бывает, что и хлеб со столов собирают. Разве может голодный ребенок хорошо учиться? Его мысли заняты другим, - говорит Людмила Пороховниченко.Есть учащиеся, которые кушают то, что принесут из дома. В школе это разрешают, но не приветствуют.