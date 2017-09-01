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В пять раз меньше


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Сегодня, 10:07
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Сократилось количество детей, бесплатно питающихся в школе

С 1 сентября 2017 года в Иркутской области стоимость школьного питания на одного ребенка возросла с 45 до 60 рублей в день. Средства выделяет областной бюджет, чтобы поддержать детей из малоимущих и многодетных семей. Но результат этой социально значимой меры не оправдал ожидания: количество бесплатно питающихся школьников резко сократилось.

В пять раз меньше
Учебный день в школе длинный. Горячее питание детям просто необходимо.

Несите справки
По данным управления социальной защиты населения по Ангарскому району, в прошлом учебном году в нашем городе такую социальную поддержку получали 9868 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, в этом году - 2138 школьников. Причина в том, что у многих родителей возникли проблемы с оформлением необходимых документов.
Питание школьников складывается из двух источников: областного и местного бюджетов. Причем каждый муниципалитет волен устанавливать свою сумму надбавки. В нашем городе расклад такой: по 30 рублей дают область и Ангарский городской округ. В итоге дети из малообеспеченных и многодетных семей на 60 рублей могут один раз в день получать горячее питание. Но, добавив 15 рублей, область ужесточила требования: если в прошлом году для получения льготы на школьное питание ребенка родителям достаточно было написать заявление, то в этом году им нужно подтвердить свои доходы справкой с места работы, а если они безработные, то справкой из центра занятости. Для многих сделать это практически невозможно, потому что они работают неофициально.

В пять раз меньше
Школа № 15. Школьники за обеды расплачиваются карточкой.

БулоЧка и Чай
По дороге в школу № 30 я познакомилась с 10-летней Машей, которая шла, зажав в кулаке 10 рублей. Девочка сказала, что сегодня она в школьном буфете купит булочку и чай.
- А вчера ты в школе кушала?
- Нет. Если мне и братьям каждый день по 10 рублей давать, то нужно 40 рублей. Папы у нас нет, а мама работает уборщицей.
Ребят в школе № 30 кормит предприниматель Ирина ПЕТУХОВА. На горячий завтрак в этот день предлагали: кашу гречневую молочную, бутерброд с колбасой, батон, чай с сахаром и лимоном. На обед: огурцы свежие, лапша домашняя, тефтели с макаронами, хлеб и напиток из шиповника. В школе 546 учащихся. Из них 140 завтракают, 98 обедают и 48 ребят из малообеспеченных семей питаются бесплатно (добавим, что детей, питающихся платно и бесплатно, не различают, питание для них одинаковое - на 60 рублей в день). В прошлом учебном году бесплатников было почти в пять раз больше - 227 человек.
В школе № 20 мы тоже попали на завтрак: омлет, сосиска, какао и батон (60 рублей). На обед в этот день предлагали: огурцы свежие, щи, бефстроганов, гречку, компот и хлеб (87,06 рубля), на полдник - сдобу и бифивит (17,45 рубля).
Предприниматель Людмила ПОРОХОВНИЧЕНКО, которая кормит ребят, говорит, что дети кушают хорошо, отходов мало. В школе 746 учащихся, из них 230 человек питаются организованно - родители сдают по 60 рублей в день. По словам директора школы, многие старшеклассники покупают в буфете булочки, в целом кушает 85 процентов детей.
По детям, которые питаются бесплатно, такая же ситуация, что и в школе №30: в прошлом учебном году в двадцатой кормили 278 ребят, в этом году всего 47 человек. Как это ни печально признать, но далеко не все дети из малообеспеченных семей могут купить себе даже булочку и чай!
- Социально необеспеченные дети остаются голодными. Ребятишки из младших классов (старшеклассникам стыдно) часто приходят в столовую и жадными глазами смотрят, как кушают другие дети. Бывает, что и хлеб со столов собирают. Разве может голодный ребенок хорошо учиться? Его мысли заняты другим, - говорит Людмила Пороховниченко.
Есть учащиеся, которые кушают то, что принесут из дома. В школе это разрешают, но не приветствуют.


Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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