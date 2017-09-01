Ремонт к юбилею

«Современник» и «Энергетик» открыты для строителей

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- Да, у нас идет ремонт фасада, но только северной стороны здания. Обследование показало 70% износа. Поэтому сейчас строители убирают старый слой штукатурки и будут класть новый, - объяснил нашей газете директор ДК «Современник» Валентин ГОЛОВАЧЁВ.На ремонт ДК из городского бюджета выделено 2 млн. рублей. (Напомним: с декабря 2010 года «Современник» передан с баланса АЭХК в муниципальную собственность.) По словам директора, в процессе ремонта освежат не только внешний вид здания. Будут сделаны приспособления для беспрепятственного стока воды с крыши ранней весной. 11 ноября работники Дворца отметят полувековой юбилей «Современника» уже в обновленном здании.Еще один Дворец культуры - «Энергетик» - несколько лет находится в состоянии ремонта. При этом сотрудники ДК умудряются проводить здесь массу мероприятий муниципального уровня и обеспечивать работу кружков и студий. Чего это стоит его директору Надежде ТРАНШКИНОЙ, знает только она сама.- В процессе составления проектно-сметной документации было сложно учесть все требуемые работы. Вроде бы всё посмотрели, даже брали части конструкций на экспертизу. Но оказалось, что пожар разрушил больше, чем это виделось при визуальном осмотре. Поэтому начавшиеся в 2013 году работы были остановлены. Подрядчик снял с себя ответственность, предупредив о необходимости доработки проекта, - рассказывает нашей газете Надежда Владимировна.