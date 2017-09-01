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Масштаб имеет значение


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Сегодня, 10:22
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В Новокузнецке прошел «Сибирский слет моделистов-2017». В нем приняли участие более восьмидесяти команд и ближнего, и дальнего зарубежья. В том числе и команда СЮТ из Ангарска. На этом слете наша команда была впервые.

Масштаб имеет значение
Саша ОЛЬХИН строит свой первый танк.

Рассказывает педагог кружка моделирования СЮТ Мстислав НЕУДАЧИН:
- Мы с собой привезли две огромные коробки с моделями с боевой техникой всех времен и народов. Сами исполнители, к сожалению, остались дома, учебный год в разгаре. Отправились только я и уже взрослый моделист Григорий ВАВИЛОВ. На слет мы взяли фигурки эльфов, работы моей бывшей ученицы Полины НАГОРНЫХ, и жюри присудила призовое место!
В Новокузнецк «приехал» первый в жизни самого младшего участника, 8-летнего Саши ОЛЬХИНА, танк. Слава ГАВРИЛОВ, наоборот, выбрал для оценки судей виньетку «Сталкер». Его поддержал Боря КОРНЕЕВ, который фигурки разных мультяшных персонажей даже выставлял на Ангарском Арбате. А Илья ХОДЫРЕВ воссоздал немецкий танк, который в 1945 году захватили пражские повстанцы. В мире миниатюры имеет право на существование поделка любого направления. Главное – чтобы масштаб был соблюден.

Игорь КАРИН,
фото предоставлено СЮТ Ангарска

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