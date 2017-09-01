Масштаб имеет значение

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Рассказывает педагог кружка моделирования СЮТ Мстислав НЕУДАЧИН:- Мы с собой привезли две огромные коробки с моделями с боевой техникой всех времен и народов. Сами исполнители, к сожалению, остались дома, учебный год в разгаре. Отправились только я и уже взрослый моделист Григорий ВАВИЛОВ. На слет мы взяли фигурки эльфов, работы моей бывшей ученицы Полины НАГОРНЫХ, и жюри присудила призовое место!В Новокузнецк «приехал» первый в жизни самого младшего участника, 8-летнего Саши ОЛЬХИНА, танк. Слава ГАВРИЛОВ, наоборот, выбрал для оценки судей виньетку «Сталкер». Его поддержал Боря КОРНЕЕВ, который фигурки разных мультяшных персонажей даже выставлял на Ангарском Арбате. А Илья ХОДЫРЕВ воссоздал немецкий танк, который в 1945 году захватили пражские повстанцы. В мире миниатюры имеет право на существование поделка любого направления. Главное – чтобы масштаб был соблюден.