Поможем Юле!

Девочке требуется операция на сердце



О том, что у дочки сложнейший порок сердца, 24-летней ангарчанке Анастасии МАКАРОВОЙ сообщили на втором УЗИ, когда она находилась на пятом месяце беременности. Женщина сообщила об этом мужу, и они решили: ребенка убивать не будем!



У Насти есть еще два ребенка от первого брака: шестилетняя Валерия и четырехлетний Артем. У них подобных проблем не наблюдается. Женщина втайне надеялась, что врачи ошиблись, но на третьем УЗИ транспозиция магистральных сосудов подтвердилась.

По словам кардиологов, правильное строение организма предусматривает, что лёгочный ствол выходит из желудочка справа, который отвечает за венозную кровь. Через этот магистральный сосуд кровь направляется в лёгкие, где обогащается кислородом. Из левого желудочка выступает артерия. Левая половина отвечает за артериальную кровь, которая направляется в большой круг для питания тканей. Транспозиция – это патология, когда магистральные сосуды поменялись местами. Из правого желудочка обеднённая кровь попадает в артерию и большой круг. А из левого желудочка кровь, предназначенная для насыщения клеток кислородом, идёт снова по замкнутому кругу в лёгкие.

Врачи посоветовали Насте рожать в Челябинске, потому что там находится федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где новорожденную девочку должны были сразу прооперировать.

Родители готовились, копили деньги. Николай ВАСИЛЬЕВ, муж Насти, ее одну в чужой город не отпустил: взял отпуск. Юля у них родилась 26 июля. Вес – 3 килограмма, рост – 46 сантиметров. С виду обычный ребенок. Это только недоразвитость конечностей сразу в глаза бросается, а порок сердца только специалисты разглядеть могут. Однако и они, обследовав малышку, терялись в догадках. При транспозиции магистральных сосудов пациенты из-за недостатка кислорода в крови обычно синие, а у Юли был нормальный, здоровый цвет кожи.

- Дочка хорошо самостоятельно дышала, - рассказала нашей газете ее мама Настя. - Ей провели чрезвенозную катетеризацию сердца и выявили дополнительные дефекты. Оперировать не стали. Предложили пожить дома до 4-6 месяцев, набрать вес, чтобы легче пережить наркоз: операция тяжелая и будет длиться не меньше шести часов. Предупредили: если будет хуже, сразу звоните.

Хуже стало. Показатель кислорода в крови Юли снизился с 95 до 80. Маленькую ангарчанку в Челябинске уже ждут. Операция в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии будет проводиться бесплатно. Однако пока ребенок будет находиться в реанимации, маме придется снимать комнату. На билеты туда родители денег наскребли. А вот на проживание и дорогу домой у них средств нет. Николай работает на мебельной фабрике, где зарплата не очень большая. Инвалидность Юле оформить не успели. Настя, которая является коренной ангарчанкой, надеется, что земляки ей помогут выжить в незнакомом городе.



Галина ЛЕМЗЯКОВА



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Тот, у кого подключен мобильный банк, может сделать перевод, отправив на номер 900 смс с текстом: Перевод пробел 89643508466 пробел сумма, которую хотите перевести. Для Анастасии Владимировны М.