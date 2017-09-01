«Гефест» отдали «Командору»?

По городу ходит слух, что вскоре в Ангарске не станет торгового дома «Гефест». Якобы его здание займет красноярский «Командор», который уже открыл в нашем городе сеть своих магазинов.
О том, что слух родился не на пустом месте, мы убедились, когда в редакцию стали звонить арендаторы продуктовых отделов «Гефеста», кабинки которых расположены в цокольном этаже. Предприниматели опасаются, что руководство торгового дома не продлит с ними договоры аренды, которые заканчиваются 1 декабря текущего года.
Сергей ШУРЫГИН, исполнительный директор ТД «Гефест, пояснил нашей редакции, что «Командор» в здание их торгового дома не войдет. Но Сергей Николаевич подтвердил, что они обсуждают новый формат работы продуктового отдела, с этой целью ведут переговоры с двумя торговыми сетями - «Слата» и «Горизонт». Руководство «Гефеста считает, что продуктовому отделу пришло время менять свой кабиночный стиль работы.
- Мы безнадежно отстали от современного формата торговли. Людям неудобно покупать у нас продукты, человеку нужно пройти несколько кабинок, несколько раз рассчитаться. При этом у покупателя нет возможности самому выбрать товар. Ольга КРАСНОВА
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