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Долги с колёс


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Вчера, 22:01
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На прошлой неделе на дорогах АГО три дня охотились на ангарчан, которые задолжали родному государству. Патрулям ДПС совместно с судебными приставами удалось в течение профилактической операции «Злостный неплательщик» взыскать штрафов почти на 300 000 рублей.

О результатах операции рассказал старший инспектор по пропаганде ГИБДД Ангарска Валерий КИРИЛЛОВ:
- Всего было остановлено 96 машин, и в семи случаях на водителей были выписаны административные протоколы по статье 20.25 КоАП РФ («неуплата административного штрафа»).
Был случай, когда во время подобной операции остановили «Тойоту-Лендкрузер» и при проверке поразились. Водитель, который оказался предпринимателем, наделал долгов общим счетом на 400 000 рублей! Джип поехал на арестплощадку, а водитель пошел пешком деньги искать.
Пару лет назад «попался» гражданин, который задолжал всего 300 рублей. Вроде мелочь, но судья, узнав, что долг этот «висит» уже несколько лет, подошел к вопросу серьезно и отправил забывчивого товарища на пять суток в камеру ИВС.

Игорь КАРИН
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