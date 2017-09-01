Долги с колёс

На прошлой неделе на дорогах АГО три дня охотились на ангарчан, которые задолжали родному государству. Патрулям ДПС совместно с судебными приставами удалось в течение профилактической операции «Злостный неплательщик» взыскать штрафов почти на 300 000 рублей.



О результатах операции рассказал старший инспектор по пропаганде ГИБДД Ангарска Валерий КИРИЛЛОВ:

- Всего было остановлено 96 машин, и в семи случаях на водителей были выписаны административные протоколы по статье 20.25 КоАП РФ («неуплата административного штрафа»).

Был случай, когда во время подобной операции остановили «Тойоту-Лендкрузер» и при проверке поразились. Водитель, который оказался предпринимателем, наделал долгов общим счетом на 400 000 рублей! Джип поехал на арестплощадку, а водитель пошел пешком деньги искать.

Пару лет назад «попался» гражданин, который задолжал всего 300 рублей. Вроде мелочь, но судья, узнав, что долг этот «висит» уже несколько лет, подошел к вопросу серьезно и отправил забывчивого товарища на пять суток в камеру ИВС.



Игорь КАРИН