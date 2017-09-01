БЕЗ КИСЛОРОДА

Как в Ангарске выживает социальный бизнес

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Сил не хватает«ПожТехПрофиль» был создан в 2013 году. В области это, пожалуй, единственная частная пожарная охрана, которая имеет лицензию на все виды деятельности – не только на тушение пожаров, но и их профилактику, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, изготовление пожарно-технического оборудования, проверку и заправку огнетушителей и много чего ещё.Работают там в основном профессиональные пожарные, то есть люди с опытом. Закуплены 4 пожарных автомобиля. Бизнес этот, прямо скажем, не самый прибыльный. Пивнушка или гаражи в нашем городе приносят куда больше денег. Но то, что он необходим, признают и в федеральной пожарной охране.- Есть закон, который регламентирует, сколько должно быть пожарных частей в зависимости от численности населения, специфики и площади территории. В Ангарске после глобальных сокращений, которые прошли по всей стране, осталось 4 части. Оптимизация, - объясняет начальник пожарно-спасательного гарнизона АГО Роман ПОДХОЛЗИН.Оптимизация, как это обычно и бывает, привела к тому, что тушить пожары стало просто некому. Конечно, случись чего, пожарные приедут. Особенно если возгорание будет в черте города. Отдалённым районам не так повезло. До деревни Чебогоры, например, пожарные подразделения будут ехать минут 40.- Пожар – это 5-7 минут. Дальше – трагедия. Если рассчитывать только на пожарные части, финансируемые из федерального бюджета, в «01» или «112» можно и не звонить, они всё равно приедут уже на пепелище, если возгорание случилось за городом, - рассуждает главный инженер «ПожТехПрофиля» Владимир ЧУЕВСКИЙ.Чтобы не оставлять сельские территории совсем без внимания, там были созданы добровольные пожарные команды из дружинников, набранных из числа местных жителей. Привлекать их на ликвидацию серьёзного возгорания нельзя, круглосуточного дежурства у них не предусмотрено. Так что тушить пожары в деревнях и сёлах будут бабы с вёдрами. То же и с садоводческими товариществами, расположенными за пределами города. На тушение лесных и торфяных пожаров людей и техники не хватает.На голом энтузиазме- Для того чтобы мы могли перекрыть своими силами отдалённые территории округа, нам, естественно, нужен заработок в городе. В бюджет залазить и не пытаемся. Предложили администрации городского округа взять на себя обслуживание социальных объектов в городе: школ, детских садов, больниц, учреждений культуры и спорта. Сейчас они втридорога платят за эти услуги другим коммерческим предприятиям, порой нескольким сразу. Мы же предлагаем на 30-40% дешевле, - делится идеей Владимир Чуевский.Например, школа, чтобы выполнять все требования пожарной безопасности, предусмотренные законом, обязана установить у себя пожарную сигнализацию. Делает это фирма «А». Фирма «Б» занимается её обслуживанием, «В» обеспечивает прохождение сигнала от школы до пульта пожарной охраны, «С» проверяет огнетушители и заправляет их. Всем четверым школа должна заплатить, деньги на это выделяются из бюджета. Точно так же схема работает и во всех других учреждениях.