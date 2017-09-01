Призвание - мама

Кому можно доверить детей

1. Любить своих детей и уважать, считаться с их интересами. При этом не баловать ребенка, быть ему другом. Дошкольный возраст очень важен. Родители часто жалуются, что малыш неуправляем, капризничает, не понимая, что тому есть причина. Чаще она в том, что родители не общаются с малышом, не разговаривают с ним по душам. Бросят «нельзя!», а пояснить, почему нельзя, не могут. Или нет времени, или не умеют, или не считаются с интересами ребенка.2. Я бы пересмотрела количество детей в группе. Сейчас их 27 человек! А хочется, чтобы в течение рабочего дня можно было каждому малышу уделить внимание. Кода проводишь занятие, каждого хочется спросить, каждого похвалить, а на это всего 25 минут. Даже по минуте на каждого не хватит! При этом нужно учесть, что дети разные: одному требуется много внимания, другому - поменьше. Но в большой группе если одному ребенку уделить больше внимания, то другой будет обделен.3. Похвала. Родителям этому надо учиться, не говорить ребенку стандартную фразу «ты - молодец!», а эмоционально оценивать результат его труда: «У тебя так хорошо получилось!» По опыту скажу, что часто у родителей завышена планка для своего малыша, им кажется, что он тут недотягивает, там не успевает. Многие хотят от своего ребенка чего-то большего. А я предлагаю хвалить его, ни в коем случае не сравнивать с другими детьми, замечать и отмечать именно его результаты. Даже самые маленькие. Умейте увидеть хорошее. Пусть даже у ребенка сегодня не получилось, но если вы видите, что он старается, скажите, что у него получилось гораздо лучше, чем вчера. Результат такого отношения к детям очевиден: они раскрываются и становятся уверенными в себе.1. Делать настоящую детсадовскую запеканку! Из расчёта на одну пачку творога (мы используем обычный, не зернистый) 1 яйцо, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка манки (без горки), 100 граммов сметаны и щепотка соли. Творог взбить миксером вместе с яйцом и сахаром. У нас большие объемы, поэтому пропускаем через мясорубку. Должна получиться творожная паста. Потом туда влить сметану и добавить крупу, получится масса по консистенции как густое тесто на оладьи. Форму смажьте сливочным маслом и отправляйте в печь! Можно добавить изюм, курагу, но по опыту скажу – дети их не любят. Хочется поэкспериментировать – добавьте щепотку ванили.2. СанПиНы сделала бы не такими жёсткими. Например, детям нужна печень, она очень полезная. Тушёную не любят, а вот печёночные оладьи едят с удовольствием. Всю жизнь готовила их в детском саду. Но тут вдруг они стали вредными для детского организма, их запретили готовить. То есть оладьи из печёнки вредные, а сосиски нет? Я вот не знаю, что в этих сосисках, я их не готовила. То же с фасолью – не можем приучить к ней детей. Или капустой - любят бигус, а мы должны готовить капустную запеканку. Хорошо, если бы родители еще и дома приучили детей к полезной пище, кормили не только макаронами.3. Многие жалуются, что дети дома не едят, зато в садике с удовольствием. Всё дело в компании. Дома, если ребёнок не хочет кушать, надо сесть вместе с ним за стол, есть и нахваливать. В итоге он тоже возьмёт ложку. У нас нянечка работает – у неё благодаря этому методу дети даже лук едят! Чтобы ели чеснок, его надо мелко покрошить в суп. Но не кипятить, а бросить в уже готовый. Тогда суп приобретёт очень аппетитный запах, и дети съедят чеснок, даже не заметив этого! Ещё очень важно обращать внимание на сервировку стола. Должны быть все приборы, чашка на отдельном блюдечке, хлеб в общей тарелке, а не кусочек каждому под нос. На столе должны быть салфетки. Для ребятишек важно, чтобы на обеденном столе было красиво. А если есть возможность, украшайте блюдо – мордочку сделайте из овощей или сердечко. Придумайте сказку про еду, чтобы ребёнок слушал её и незаметно ел. Но главное – делать это вместе с ним!1. Быть родителями. Мы все родом из детства, и многие наши страхи, комплексы, неуверенность в себе оттуда. Какими наши дети будут взрослыми, зависит от нас сегодняшних: как мы общаемся между собой, как умеем договариваться и т.д. Стоит задуматься, какие самые яркие моменты ребенок запомнит из своего детства. Дети до трех лет еще не умеют толком выражать свои эмоции. И если плачут, то не просто так. После трех лет у ребенка наиболее ярко формируется личность, его желания и потребности «я сам», «я хочу», «я буду». Ни в коем случае нельзя в этом возрасте ломать характер маленького человека типа кто кого «переборет». Если утром ребенок капризничает, не желая надевать то, что вы ему приготовили («это красиво, удобно и т.д.»), задумайтесь, почему так. Ведь он уже понимает, какая одежда ему нравится и привлекает, а какая неудобная, тянет. С таких моментов и начинается процесс формирования личности. Стоит договориться с ребенком, но не утром, в спешке, а вечером, в спокойной обстановке.2. Воспитателю нужно так продумать образовательный процесс, чтобы заинтересовать детей, использовать современные подходы и методы: интерактивные доски, ноутбуки и др. Современные дети знакомятся с электронными гаджетами намного раньше, чем их родители. Им интереснее посмотреть что-то с яркого экрана, нежели в самой красивой книжке. Это объективная реальность. Но и ни в коей мере нельзя отказываться от книг!3. Вместе с коллегами я разработала систему игровых детско-родительских занятий. Этот опыт игры - инсценировки, обыгрывание стихотворений, музыкальные игры, пальчиковые упражнения, совместное рисование, лепка - доказал свою эффективность на федеральном уровне. Моя авторская книга вышла в издательстве «Детство-Пресс» в 2016 году. Однако самым простым и волшебным приемом я считаю тактильный контакт - как можно чаще обнимайте и гладьте своего ребенка!1. Ответственности. Нередко мы сталкиваемся с позицией родителей «педагоги должны научить всему». Но мы можем выступать только помощниками, основные воспитатели - родители. Залог успешного посещения ребенком садика - контакт родителей и воспитателей, желание взаимно сотрудничать, умение родителей ценить и уважать работу воспитателей. Мы даем детям знания, учим общению, но закреплять все полученные навыки они должны дома. Так что забирая ребенка из садика, родители, поинтересуйтесь, как прошел у них день и что нового он им принес.2. У каждого воспитателя очень напряженный рабочий день, к сожалению, не всегда хватает времени заниматься творчеством в работе. Дети искренние, очень доверчивые, наивные. Есть возможность зародить в них что-то хорошее, поэтому хотелось бы уменьшить возложенный на воспитателей документооборот. Он мешает сделать все задуманное, добавлять в жизнь детей больше ярких моментов. Чем больше мы погружаемся в бумаги, тем меньше видим детей.3. На мой взгляд, самый действенный прием - доброе слово. Всего несколько ласковых фраз, обращенных к ребенку, и он чувствует себя увереннее. И расставание с мамой проходит легче, и любое трудное дело с такой поддержкой становится по плечу. Ребенок с радостью идет в группу, когда слышит: «А ребята заждались тебя, все спрашивали, когда ты придешь. Да ты никак выросла, пока дома была?! Тебя не узнать! И платье на тебе новое!» Постоянно повторяю на занятиях: «Ты молодец! Вместе мы справимся!» У детей после таких слов глаза загораются.