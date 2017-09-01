До чего дошёл прогресс

Мошенники освоили Вайбер



Прокуратурой г. Ангарска постоянно анализируется и обобщается практика совершения преступлений на территории Ангарского городского округа. В настоящее время особо актуальна тема совершения мошенничества с использованием популярного мессенджера Viber и телефонных звонков.



Мошенники нашли новый способ обмана людей путем направления рассылок посредством смс. Они делают рассылку в Viber якобы от номера 900, который использует Сбербанк для сообщений об операциях с картами. Однако на самом деле номер состоит из девятки и двух букв «О», а не нулей. Кроме того, в профиле отправителя стоит логотип компании «Сбербанк» для большей достоверности.



В сообщении говорится о том, что пользователю отправлен денежный перевод, указан телефон отдела в Сбербанке. По указанному номеру отвечает злоумышленник под видом специалиста банка. Он требует от звонящего данные банковской карты для подтверждения перевода, в том числе трехзначный код с обратной стороны карты. Если пользователь отказывается назвать банковские данные, мошенники могут грубить и даже угрожать.



В последние дни по городу прошла буквально волна подобных рассылок с целью обманным путем получить доступ к банковским картам граждан. Не верьте таким сообщениям, это в чистом виде мошенничество! Прокуратура города еще раз напоминает: не сообщайте персональные данные и информацию о карте неизвестным лицам по телефону.



В силу ст. 854 Гражданского кодекса РФ списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается только по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом.



Если держатель карты не проявил должной осмотрительности и сообщил злоумышленнику сведения карты, с помощью которых были похищены денежные средства, необходимо обратиться с заявлением в банк и полицию для проведения проверки должностными лицами полиции факта мошенничества.



С.В. ТОПИЛЬСКИЙ, старший помощник прокурора города