Руки из ГОСТа

Новый режим работы светофоров привёл к беспорядкам на дороге

Режим работы светофоров изменили не просто так, на то есть официальная бумага. ГОСТ-52289 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств») был разработан ещё в 2004 году. Изменения в части работы светофоров внесли в 2014 году. Именно эти изменения, внедрённые на городских улицах спустя три года (!), вызвали столько негатива у горожан.Суть в том, что теперь для пешеходов предусмотрена отдельная фаза. То есть на перекрёстке все машины по всем направлениям одновременно останавливаются, чтобы пропустить безлошадных. Сделано это, чтобы сохранить пешеходов – слишком уж часто их стали давить. На бумаге идея выглядит не так уж и плохо. А что на деле?А дело хромает на обе ноги. Недовольства – это одно, можно было бы и потерпеть ради высшей цели. Но так и она не достигнута! Перекрёсток улиц Ворошилова и Чайковского. Всегда загруженный, всегда много машин и пешеходов. Несколько полос движения в каждую сторону, 4 пешеходных перехода. Светофоров не счесть. Пытаемся перейти буквой «Г» с Чайковского на Ворошилова. Чтобы перебраться из пункта А в пункт Б (смотрите на фото), нужно подождать 1,5 минуты, пока горит красный. Дальше 15 секунд разрешающего движение сигнала, и снова запрет на движение. Это только часть пути. Чтобы перейти из пункта Б в пункт В, нужно ждать ещё 1,5 минуты, потом опять 15 секунд зелёного. А раньше светофоры работали цепочкой: пока пешеход преодолевает путь из точки А в точку Б по зелёному сигналу, светофор на дороге Б-В горит красным. Пешеход подходит – сигнал меняется. В общем, чтобы перейти дорогу в двух местах, требовалось не больше 1,5 минуты. Сейчас же надо около 4. Кажется, не так уж и много, но только не тогда, когда стоишь на светофоре и ждёшь. Особенно если опаздываешь.Поскольку пешеходам выделили отдельную фазу светофора, времени, чтобы безопасно развести водителей, стало уходить больше. В итоге машины стоят по 1,5, а то и больше минут в ожидании своего сигнала. Это если не скопилась пробка.К чему это привело? Безопасней уж точно не стало. Пешеходы, измученные долгим ожиданием, не выдерживают и идут на красный. Водители тоже психуют: за 15 минут, которые мы провели на перекрёстке, две машины не выдержали и поехали на запрещающий сигнал светофора.- Ну не могу я столько времени стоять! Дорогу перейти стало просто невозможно. Раньше как-то для людей было всё продумано. Сейчас чёрт-те что сделали, - Марина СЕДЫХ, одна из тех, кого мы поймали перебегающей дорогу на красный. Таких много.Отдельная история – зелёный сигнал светофора. Широченную улицу Чайковского предлагают перейти за 15 секунд. Мы попробовали это сделать. Не успели. Даже с учётом расторопности и двух здоровых ног. Оставшиеся пять-семь метров уже бежали на красный. Пожилые, инвалиды, дети, мамы с колясками – для них каждый переход дороги сравним сдаче норм ГТО.- Что творится утром, вы бы видели! – Михаил живёт на четвёртом этаже дома, окна которого выходят прямо на улицу Ворошилова. – Машины сигналят, люди ругаются, вечные пробки. Я не выдержал, позвонил в ГИБДД, мне там ответили, что всё сделали по закону, что так и нужно. Но кому это нужно, почему у нас, как обычно, всё через одно место?!Через это самое место настроили светофоры и на перекрёстке улиц Ворошилова и Горького. Здесь тоже много полос движения, постоянно снуют пешеходы. Проблемы те же: водители стоят, безлошадные тоже, времени перейти дорогу не хватает. В итоге на красный сигнал светофора и те, и другие оказываются на проезжей части.- Я 17 лет работаю в такси водителем. Такого дурдома ещё никогда не было. Теперь стараюсь все большие перекрёстки объезжать. Иначе можно встать и корни здесь пустить! Ладно 1,5 минуты постоять и подождать своего сигнала, но ведь собираются пробки, в итоге простоять можно и 10, и 15 минут. Вот не было печали! Лучше бы вообще ничего не делали, - сетует Николай ДОЛГИХ, водитель со стажем. - Ладно ещё на этих больших перекрёстках, могу понять необходимость. Но зачем было перенастраивать светофоры на небольших и спокойных участках? Например, перекрёсток улиц 40 лет Октября и Ворошилова. Там никогда проблем не было. Теперь есть.Пока мы ездили и выслушивали стенания водителей и пешеходов, на Ворошилова встретили экипаж ГИБДД. Интересно, сами-то сотрудники понимают, что нововведения в режиме работы светофоров только головная боль для всех?- Нам водители не жалуются, но я и сам вижу, что сделали только хуже. На Ворошилова-Чайковского ещё и стрелку убрали. Но вроде пока в тестовом режиме, дальше будет видно. Особенно меня возмущает перекрёсток на Горького и Карла Маркса. Пешеходам перейти там просто невозможно – зелёный работает до разделительной полосы, потом опять нужно ждать полторы минуты, пока горит красный. Не знаю, вернут или нет. Мы-то, инспектора, люди маленькие, нас кто наверху будет слушать? – сказал один сотрудник ГИБДД.На перекрёсток, о котором говорит инспектор, только к нам в редакцию поступило несколько жалоб.- Сегодня утром на перекрёстке улиц Горького-Карла Маркса, где Аэрофлот, я ждала светофор 2,5 минуты на одной полосе и столько же на второй. В итоге потратила на этом перекрёстке 5 минут 15 секунд! Дети идут, не дожидаясь зелёного. Что должно произойти, чтобы эту проблему решили? Ребёнку нужно погибнуть под колёсами автомобиля?! – позвонила в редакцию возмущённая Наталья ЕРМАКОВА.За комментариями с официальным запросом от редакции мы обратились в ГИБДД по Ангарскому городскому округу. Он был отправлен 15 сентября. Несмотря на то, что закон о СМИ чётко регламентирует время ответа на письменный запрос журналиста – 7 рабочих дней, к моменту подготовки материала комментарий мы так и не получили. Однако в интервью местной телекомпании старший инспектор безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Ангарску Валерий КИРИЛЛОВ пояснил:- Что касается жалоб, которые поступают по поводу того, что появилась отдельная фаза для пешеходов, рекомендую посмотреть статистику. Данные пешеходные фазы введены в связи с тем, что пешеходов постоянно сбивают. Причём водители это делают на красный сигнал светофора.Разуверит дорожную полицию, по всей видимости, опять же статистика – рано или поздно все эти пешеходы начнут попадать под колёса машин.