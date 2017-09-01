Бегом за «двойкой»

Автобусов в городе стало меньше

Речь идёт об автоколонне 1951 (возила по маршруту № 2 на зелёных автобусах), ИП «Белозор» (жёлтые семёрки), ООО «АнгарскАвтоКом» (обслуживал «тройку» и «восьмёрку») и ещё нескольких. Для того чтобы город не остался без перевозчиков, администрация АГО, конечно, объявляла новый конкурс. Однако конкурс ещё не прошёл, законность его условий будет рассмотрена 5 октября в арбитражном суде по заявлению ООО «АнгарскАвтоКом». По логике вещей администрация, озабоченная интересами людей, должна была продлить договоры с действующими перевозчиками, пока суд да дело. Это оговорено даже в договорах с перевозчиками – предприятие, обслуживающее маршрут, имеет преимущественное право на продление договора. Но администрация этого не сделала, хотя сами перевозчики ходатайствовали об этом и даже лично встречались с мэром, который делал озабоченное лицо и обещал, что коллапса не допустит. Допустил.Мы вышли утром 26 сентября на остановку «Музей часов», чтобы посмотреть, есть ли проблемы с автобусами. Стоим, смотрим вдаль на улицу Карла Маркса и понимаем, что сбылась голубая мечта Сергея Валерьевича ШАРКОВА. Все автобусы в городе теперь именно этого цвета.Красиво, не спорим. Торжественно вышли на линии новенькие автобусы автоколонны 1948 - мелконькие такие, даже меньше ПАЗов, их поставили на «восьмёрку» вместо «автокомовских». Вот приехала первая «двойка» из Китоя – полная, стёкла запотевшие, народ облегчённо вываливается на воздух. Транспортный коллапс этого дня первым делом коснулся именно «двойки». Зелёных раньше было аж 12 штук, да голубых ещё несколько. Смогли ли их заменить в это утро?Мы позвонили заместителю директора школы №11 Алексею ЛОБАНОВУ, который каждое утро на «двойке» ездит из города в Китой на работу. Спросили, как добрался.- Мне пришлось за «двойкой» бежать. На моей остановке «Оптика» автобус не остановился, потому что был переполнен. Но я его всё-таки догнал и втиснулся, дальше мы поехали без остановок, - рассказал Алексей Александрович нашей газете.Что это? Забота о людях или месть непокорным предпринимателям за прошлые грехи? А ведь за предпринимателями стоят люди, которые у них работают. В основном мужики-водители с детьми и кредитами, по предварительным подсчётам 200 человек.26 сентября в «АнгарскАвтоКоме» и автоколонне 1951 прошли собрания с работниками. Директора объявили людям, что придётся выйти в отпуск без содержания. Кстати, представители автоколонны 1948 уже вовсю выходят на водителей этих предприятий – зовут работать к себе, обещают быстрое трудоустройство.