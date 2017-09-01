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Дорогу откроют!


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Сегодня, 11:25
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На очередном заседании Думы АГО принято решение передать безвозмездно из собственности АО «АЭХК» в муниципальную собственность две ведомственные дороги комбината общей протяженностью почти 5 километров.

Благодаря этому ангарчане получат сквозной проезд от микрорайонов юго-западной части города до трассы М-53, что сократит время в пути до микрорайона Юго-Восточный. Сейчас пока этой дорогой могут пользоваться лишь работники Ангарского электролизного химического комбината.
В ближайшее время, после подписания акта приёма-передачи, ведомственные дороги будут открыты для всех ангарчан. Помимо этого, АЭХК планирует перечислить в бюджет АГО средства, необходимые для приведения дороги в соответствие с требованиями, предъявленными к автомобильным дорогам местного значения.

Наталья ОЖОГИНА
Сегодня, 11:56 - Kr_romanenov1965 написал(а):
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