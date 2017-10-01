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Без аттестатов


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Вчера, 17:51
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Стали известны результаты пересдачи ЕГЭ выпускниками школ.

Без аттестатов
В этом году девятиклассникам для получения аттестатов надо было сдать четыре предмета, а не два.

Из одиннадцатиклассников не сдали ЕГЭ вовремя шесть человек. В результате сентябрьской пересдачи с экзаменами справились двое. Четверо не смогли пересдать математику. Это значит, что аттестат за 11 лет учёбы в этом году они не получат. Однако у них есть аттестаты за 9 класс. Значит, эти ребята могут поступить в средние учебные заведения. Пересдать ЕГЭ они смогут только в следующем году, подав до 1 февраля заявление.
Мы поинтересовались в управлении образования, зачем «слабых» ребят берут в 10 и 11 классы, если они потом не могут даже экзамены сдать. Это же впустую потерянные два года, за которые можно было бы уже освоить азы профессии. Нам пояснили, что в 10 класс по закону берут всех желающих. Уважаемые родители, тщательно подумайте, стоит ли мучить своего ученика ещё два года в школе?
Печальнее выглядит картина у девятиклассников. В основные сроки с экзаменами не справились 210 человек. Из них даже в сентябре не сдали 32 человека.
Напомним, что с прошлого учебного года в правилах сдачи ОГЭ в девятых классах было изменение, – для получения аттестата девятиклассники должны были в этом году сдать четыре предмета, а не два, как раньше. Кроме русского и математики, ребята выбирали ещё два предмета.
Так вот, русский язык как раз сдали все. В основном девятиклассники не справились… с географией. В списке проваленных предметов также оказались биология, информатика, обществознание, один человек не сдал математику. Все эти ребята останутся в школах на второй год. Или пойдут обучаться рабочей профессии в некоторые средние учебные заведения.
В этом году были внесены изменения в закон Иркутской области № 91-оз, позволяющие несовершеннолетним, не освоившим образовательные программы основного общего образования, получить профессиональное обучение, но не во всех сузах, а в указанных в определенном перечне.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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