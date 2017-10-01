ВРЕМЯ СВОБОДЫ

Кому в Ангарске жить интересно





Есть повод: 1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА



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Это значит, что здесь живёт примерно 60 тысяч пожилых людей. И в этой цифре можно найти плюсы – люди стали жить дольше! Пусть молодые покоряют вершины и столицы. У людей старшего поколения есть одно большое преимущество: они знают жизнь и умеют получать от неё удовольствие.Если вы не отшельник по жизни и стали счастливым обладателем массы свободного времени в силу возраста, то обязательно найдёте занятие по душе. В каждом Дворце культуры (плюс Дворец ветеранов «Победа») есть объединения по интересам для пожилых, и не только, людей. Садоводы. Певцы. Народные инструменты. Любители психологии. Школа красоты. Любители чтения. Последние, кстати, собираются ещё и при некоторых библиотеках. В филиале 94 квартала, например, организовали обмен книгами.Хотите больше двигаться? Пожалуйста! Скандинавская ходьба. Гимнастика для пожилых. Хореография. Танцы! Ангарская танцплощадка стала настолько популярной, что к нам уже из соседних городов приезжают потусить. Летом – в парк строителей, зимой – в ДК «Энергетик». Вот только бы ещё немного летней площадке благоустройства добавить.Двигаться сил уже не хватает? Займитесь творчеством! Подобных объединений тоже масса. Даже если вам вообще не нужна компания, чтобы заниматься любимым делом, есть Ангарский Арбат, который даёт возможность показать, кто на что способен, а то и подзаработать. Кто знает, может быть, только выйдя на пенсию, вы обнаружите своё истинное призвание?