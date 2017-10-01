Май в сентябре

Куда шла колонна со знамёнами

Всех желающих организаторы пригласили пройтись от площади до аллеи Любви по улице Ленина. Народу было тьма. Мы подошли познакомиться. Оказалось, в основном собраны коллективы бюджетников. Врачи, воспитатели, учителя, ученики, воспитанники школы «Мужество», а также общественные организации и занимающиеся в секции скандинавской ходьбы…Многие ещё и свои знамёна принесли. Объявили старт, участники двинулись вперёд. И получилась… первомайская демонстрация. Спешить не надо было, правил не было. А было веселье и сплочение.На аллее Любви колонна развернулась и финишировала на площади. Всем участникам здесь вручили фирменные силиконовые браслеты и дорогущие, яркие, красочные дипломы, проспонсированные Олимпийским комитетом России.Организаторы – управление по спорту – очень гордились этим мероприятием. Подчёркивали в разговоре с нашей газетой, что акция всероссийская, что Ангарск стал основной площадкой Иркутской области, что участников собралось 1448 человек, что цель – укрепление здоровья…Всё это так. Но где идея? Где ваш вклад? Как вы продумали реализацию? Собрать бюджетников – это не проблема для администрации, для этого напрягаться не надо. А вот будут ли дальше демонстранты заниматься спортом? Большой вопрос.От администрации АГО дорогостоящие подарки получили самый большой трудовой коллектив - МАНО ЛДЦ, самая активная общественная организация «Совет женщин», самый маленький участник Далимир АРЕСТОВ, которому 1 год и 10 месяцев, и самая пожилая участница 77-летняя Римма Степановна ЮРЫШЕВА.