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Май в сентябре


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Сегодня, 17:48
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Куда шла колонна со знамёнами

В субботу, 30 сентября, в Ангарске отмечали 80-летие Иркутской области. Всё традиционно – большой концерт и ярмарка урожая на площади, Арбат в парке. Нестандартным центральным мероприятием праздника стала всероссийская акция «День ходьбы».

Май в сентябре
Так, рука об руку, плечом к плечу, ангарчане шли к здоровью и светлому будущему.

Всех желающих организаторы пригласили пройтись от площади до аллеи Любви по улице Ленина. Народу было тьма. Мы подошли познакомиться. Оказалось, в основном собраны коллективы бюджетников. Врачи, воспитатели, учителя, ученики, воспитанники школы «Мужество», а также общественные организации и занимающиеся в секции скандинавской ходьбы…
Многие ещё и свои знамёна принесли. Объявили старт, участники двинулись вперёд. И получилась… первомайская демонстрация. Спешить не надо было, правил не было. А было веселье и сплочение.
На аллее Любви колонна развернулась и финишировала на площади. Всем участникам здесь вручили фирменные силиконовые браслеты и дорогущие, яркие, красочные дипломы, проспонсированные Олимпийским комитетом России.
Организаторы – управление по спорту – очень гордились этим мероприятием. Подчёркивали в разговоре с нашей газетой, что акция всероссийская, что Ангарск стал основной площадкой Иркутской области, что участников собралось 1448 человек, что цель – укрепление здоровья…
Всё это так. Но где идея? Где ваш вклад? Как вы продумали реализацию? Собрать бюджетников – это не проблема для администрации, для этого напрягаться не надо. А вот будут ли дальше демонстранты заниматься спортом? Большой вопрос.
От администрации АГО дорогостоящие подарки получили самый большой трудовой коллектив - МАНО ЛДЦ, самая активная общественная организация «Совет женщин», самый маленький участник Далимир АРЕСТОВ, которому 1 год и 10 месяцев, и самая пожилая участница 77-летняя Римма Степановна ЮРЫШЕВА.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Никиты ФЁДОРОВА
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