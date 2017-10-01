.
,

Военные с косичками


0

Сегодня, 17:50
 Количество просмотров: 39
    

Семиклашкам из класса Росгвардии выдали кадетские нашивки

Первый в Сибирском федеральном округе и единственный в России класс Росгвардии, созданный на базе школы № 37, принял присягу. 29 семиклассников поклялись в верности и приняли из рук командиров ангарских войсковых частей нашивки кадетов и знамя своего класса.

Военные с косичками
Девочек больше, чем мальчишек. Если и дальше так пойдёт, мы и на кухне борщи варить будем, и границу охранять, и государством руководить.

Обычной ангарская школа № 37 перестала быть давно. На её базе уже есть класс МВД, а теперь и класс Росгвардии.
- Когда я узнала, что у нас в школе будет такой класс, сразу туда записалась. И себя проверить, и форму интересно носить. Правда, нормативы сложно сдавать было, к нам ведь тут не как к детям, а как ко взрослым относятся, - признаётся кадет Кристина ЛЕМЕШЕНКО.
Кристина здесь не единственная девочка. Их в классе даже больше, чем мальчишек, – 16 человек. Парней 13.
- Юбки? Какие юбки? У нас тут форма! Пока просто полевая, но уже шьют другую, в которой будем учиться, - девочки-кадеты, кажется, даже немного оскорбились, когда мы спросили, не хочется ли им вместо формы носить юбки-бантики-цветочки.
Наперебой юные военные рассказывают, что 28 августа, когда все школьники ещё отдыхали, они поехали на один день на сборы – метали учебные гранаты, занимались строевой подготовкой, спортивным ориентированием, отжимались, бегали. Всё под руководством куратора – заместителя командира войсковой части 3466 подполковника Виталия ХАЛИКОВА.
- Вы не думайте, на нас тут не кричат, как на солдат. У нас лейтенант, который помогает куратору, вообще душка! – смеются девчонки, по всей видимости, все поголовно влюблённые в своего молодого лейтенанта Евгения РОЩУПКИНА.
- Собрались! Шеренгой встали! – командным голосом приказывает тот самый молодой, 25-летний лейтенант кадетам. Зашумели барабаны, командир взвода (так здесь называют класс, а командир – такой же ученик, как и все) во всё свое 13-летнее горло завопил:
- Взвооод! Равняйсь-смирно! Для принятия торжественной клятвы шагом марш!
Школьники зашагали. Выглядывая из-за кулис, кусая губы и явно переживая за своих подопечных, лейтенант проверяет, как идут: ровно ли, все ли на месте, никто не упал ли по дороге в обморок от страха.
- Конечно, я за них переживаю. Сам с 7 класса кадетом был, в казарме жил. Это здорово, что создали такой класс. Другие подростки все в телефоне, как зомби. А эти строевой занимаются, голову держат, глаза горят! Пусть, конечно, не все в военные пойдут, но то, что все они станут порядочными людьми, – это точно, - говорит Евгений Рощупкин.
Ребята в этом поклялись. И ещё в том, что будут честными, храбрыми, дисциплинированными кадетами, будут добросовестно учиться, уважать права, свободу, честь и достоинство людей, свято блюсти свою честь, честь класса и кадета класса Росгвардии. Это, конечно, придуманная и чисто формальная присяга. Как и текст клятвы. Чтобы почувствовали момент. И почувствовали. Как же тут теперь посрамить честь, если на плечах нашивки, за спиной знамя класса, да еще и генералу пообещал хорошо себя вести.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
"Ермак"-"Сокол", 0:1...
Железный бренд
Пусть играют!
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Опять «минёр»!
Бухгалтер, мнимый мой бухгалтер...
Все на выход!
Все новости категории

Общество
ПО ЗАКАЗУ
Не опоздайте на электричку!
Воду дали
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (23)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru