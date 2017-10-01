Военные с косичками

Семиклашкам из класса Росгвардии выдали кадетские нашивки

Обычной ангарская школа № 37 перестала быть давно. На её базе уже есть класс МВД, а теперь и класс Росгвардии.- Когда я узнала, что у нас в школе будет такой класс, сразу туда записалась. И себя проверить, и форму интересно носить. Правда, нормативы сложно сдавать было, к нам ведь тут не как к детям, а как ко взрослым относятся, - признаётся кадет Кристина ЛЕМЕШЕНКО.Кристина здесь не единственная девочка. Их в классе даже больше, чем мальчишек, – 16 человек. Парней 13.- Юбки? Какие юбки? У нас тут форма! Пока просто полевая, но уже шьют другую, в которой будем учиться, - девочки-кадеты, кажется, даже немного оскорбились, когда мы спросили, не хочется ли им вместо формы носить юбки-бантики-цветочки.Наперебой юные военные рассказывают, что 28 августа, когда все школьники ещё отдыхали, они поехали на один день на сборы – метали учебные гранаты, занимались строевой подготовкой, спортивным ориентированием, отжимались, бегали. Всё под руководством куратора – заместителя командира войсковой части 3466 подполковника Виталия ХАЛИКОВА.- Вы не думайте, на нас тут не кричат, как на солдат. У нас лейтенант, который помогает куратору, вообще душка! – смеются девчонки, по всей видимости, все поголовно влюблённые в своего молодого лейтенанта Евгения РОЩУПКИНА.- Собрались! Шеренгой встали! – командным голосом приказывает тот самый молодой, 25-летний лейтенант кадетам. Зашумели барабаны, командир взвода (так здесь называют класс, а командир – такой же ученик, как и все) во всё свое 13-летнее горло завопил:- Взвооод! Равняйсь-смирно! Для принятия торжественной клятвы шагом марш!Школьники зашагали. Выглядывая из-за кулис, кусая губы и явно переживая за своих подопечных, лейтенант проверяет, как идут: ровно ли, все ли на месте, никто не упал ли по дороге в обморок от страха.- Конечно, я за них переживаю. Сам с 7 класса кадетом был, в казарме жил. Это здорово, что создали такой класс. Другие подростки все в телефоне, как зомби. А эти строевой занимаются, голову держат, глаза горят! Пусть, конечно, не все в военные пойдут, но то, что все они станут порядочными людьми, – это точно, - говорит Евгений Рощупкин.Ребята в этом поклялись. И ещё в том, что будут честными, храбрыми, дисциплинированными кадетами, будут добросовестно учиться, уважать права, свободу, честь и достоинство людей, свято блюсти свою честь, честь класса и кадета класса Росгвардии. Это, конечно, придуманная и чисто формальная присяга. Как и текст клятвы. Чтобы почувствовали момент. И почувствовали. Как же тут теперь посрамить честь, если на плечах нашивки, за спиной знамя класса, да еще и генералу пообещал хорошо себя вести.