В 256-м квартале, отведенном под малоэтажное строительство многодетным семьям, на днях заработала водоразборная колонка.

- 30 августа здесь началась работа, и уже 15 сентября строительно-монтажные работы по укладке трубопровода были завершены. Ещё неделю у нас занял процесс хлорирования и промывки. Протокол испытательной лаборатории контроля качества воды подтверждает: вода в колонке соответствует всем требованиям СанПиНа, - рассказал директор муниципального предприятия «Ангарский Водоканал» Александр АЛЕКСЕЕВ.

Общая стоимость выполненных работ составила около 1,5 млн. рублей. На эти средства, кроме самой колонки, было установлено два колодца, а также проведено 226 метров трубопровода. Кроме того, по периметру колонки сотрудники «Водоканала» вкопали железные ограждения для защиты от неосторожной автоезды.

Диаметр проложенной трубы позволит в дальнейшем провести водопровод непосредственно к участкам. В дальнейших планах закольцевать его с трубой, которая проходит со стороны АЭМЗ, что позволит обеспечить водоснабжением весь район застройки. Теперь дело за самими жителями. По словам Александра Лаврентьевича, стоимость подведения водопровода от центральной магистрали к домам доступна даже многодетным семьям. Для получения точных расчётов собственникам необходимо объединиться и обратиться в МУП АГО «Ангарский Водоканал».

- Потихоньку дело двигается: колонку поставили, дорогу делают. Уже что-то. Дорогу в грунтовом исполнении обещают закончить к 15 ноября. Это внушает определенный оптимизм, - считает будущий житель 256-го квартала Юрий ШМИДТ.



Оксана ТИХАЯ