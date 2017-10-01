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Сегодня, 18:07
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Что придумывают утопающие предприниматели для своего спасения

В городе появились новые автобусы. Очень похожие на старые зелёные «двойки». Только таблички на лобовом стекле гласят «2. Майск. Заказной». И стоимость проезда указана - 18 рублей.

ПО ЗАКАЗУ

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Автобус с номером «2. Майск. Заказной» ходит как зелёная «двойка», но только до Майска.

Это автобусы «Автоколонны 1951» (директор Любовь ВОЛОКИТИНА) – одного из транспортных предприятий, с кем администрация АГО не продлила договор на городские перевозки. Директор автоколонны решила не сокращать своих работников и не распродавать с молотка автобусы, а искать выход – действовать.
- Как только наши автобусы не вышли 26 сентября на маршрут, на меня посыпались звонки от пассажиров, - рассказала нашей газете Любовь Волокитина. - Одна из звонивших была председатель садоводства «Прибрежное» в Майске. Она рассказала, что из Майска люди вообще в последние дни уехать не могут – в Китое автобус забивается полный, а в Майске даже не останавливается. Попросила нас вернуться. Вернуться мы не можем. Но можем заключить договор с садоводством на заказные перевозки.
Председатель садоводства и директор автоколонны заключили договор фрахтования. Заказные перевозки будут осуществляться для неопределенного круга лиц. Это означает, что сесть в автобус сможет любой желающий. Стоимость проезда оговорена перевозчиком и председателем – 18 рублей. Автобусы ходят так же, как и прежние зелёные «двойки», только не доезжают до Китоя, конечная – Майск. На линии шесть автобусов. Единственное, что не может сделать перевозчик, работая по заказу, - это предоставлять льготы.
- Мне пришлось хоть что-то сделать для спасения предприятия, да и пассажиров тоже! - объясняет нашей газете Волокитина. - В садоводствах в Майске проживают не меньше 1,5 тысячи человек. Их дети ездят в школы, детские сады. Кроме того, синие «двойки» не идут до детской поликлиники № 4 в 12а микрорайоне. А мы туда ездим. И самый большой плюс, я считаю, - это то, что мои мужики-водители остались при работе.
По словам Любови Волокитиной, она действует строго по закону. Заказные перевозки регламентируются постановлением правительства РФ от 14.02.2009 № 112. Автобусы оборудованы всем необходимым для таких перевозок.
Пассажиры довольны. Водители при деле. Предприниматель работает. Казалось бы, всё хорошо. Но как-то это не по-ангарски… Поживём-увидим, что придумает ещё городская власть, чтобы не дать неугодным предпринимателям работать в городе.

Кстати. В нашу газету по проблемам городского транспорта поступило 18 звонков ангарчан. Из них 14 с жалобами, и только четыре человека говорили, что в городе всё хорошо. Звонки с похвалами, к слову, были анонимными…
О том, что думают ангарчане о городских перевозках, читайте в четверговом выпуске нашей газеты.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
Сегодня, 20:30 - kyrnikov.o_1985 написал(а):
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Сегодня, 20:39 - kovaliev.o-1967 написал(а):
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