Под Ангарском будет мусороперерабатывающий комплекс

Согласно аукционной документации, объект будет построен на территории Ангарского района, недалеко от пересечения автодорог "Новосибирск - Иркутск". Предполагается, что объем перерабатываемых комплексом отходов составит около 200-400 тысяч тонн в год.Проект должен быть разработан за 395 календарных дней с момента заключения государственного контракта.Заявки на участие принимаются до 3 ноября по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15. Итоги конкурса будут подведены 23 ноября.