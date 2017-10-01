Под Ангарском будет мусороперерабатывающий комплекс

Управление капитального строительства Иркутской области сообщает о проведении открытого конкурса для разработки проектно-сметной документации межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса. Общая сумма закупки - 29 100 000 рублей, средства будут выделены из областного бюджета.
Согласно аукционной документации, объект будет построен на территории Ангарского района, недалеко от пересечения автодорог "Новосибирск - Иркутск". Предполагается, что объем перерабатываемых комплексом отходов составит около 200-400 тысяч тонн в год.
Проект должен быть разработан за 395 календарных дней с момента заключения государственного контракта.
Заявки на участие принимаются до 3 ноября по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15. Итоги конкурса будут подведены 23 ноября.angarsk38