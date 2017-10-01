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С ними не соскучишься!


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Вчера, 13:18
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Как проходит рабочий день учителя

С ними не соскучишься!
Предупредив о своём визите всего за день, мы во вторник, 3 октября, нагрянули в класс к Наталье Юрьевне ПЕТУХОВОЙ, учителю и классному руководителю 4б класса. Её общий педстаж - 23 года, из них 11 – в школе № 3. Замужем, мама 17-летнего сына и 10-летней дочери.


С ними не соскучишься!

С ними не соскучишься!
4б класс – это 18 девочек и 7 мальчиков. Ребята нескучные. На уроке «окружающий мир» изучали кровеносную систему и ставили опыт, учащается ли дыхание после физической нагрузки. Ещё увлекательнее было на русском языке, где дети сами составляли предложения. Получилось: «мы с друзьями играли в зомби-апокалипсис»; «девочки снятся мальчикам». На чтении объясняли названия городов: «Воронеж – это где много ворон», «Владимир – где всех мужчин зовут Владимирами».


С ними не соскучишься!

С ними не соскучишься!
Самое весёлое время в школе – перемены. И хоть учителя по-прежнему запрещают бегать, детей не остановить!


С ними не соскучишься!
А вот за такое поведение на перемене не ругают. Гаджеты теперь в школах не только в руках детей. На уроке используется мультимедийный проектор – не надо учителю много писать на доске. Проведена громкая связь. Вы не поверите, но в школе № 3 уже несколько лет нет учительской и бумажных журналов. В компьютерном приложении «Дневник.ру» у учителей и электронная учительская, и журналы, и даже дневники у детей. Хотя ребята, получившие в этот день «пятёрки», очень просили Наталью Юрьевну поставить их в бумажные дневники. Можно показать быстро даже самой занятой маме!
Наталья Юрьевна работает под пристальным взглядом Николая Чудотворца. Икону подарили любимой учительнице ребята из детского дома – был их целый класс. Сразу после этого у Натальи Пастуховой появилась долгожданная дочь.


С ними не соскучишься!
На перемене учитель продолжает работать. Репетиция построения к открытию обновлённого спортзала.


С ними не соскучишься!

С ними не соскучишься!
Хоть в современных школах и сохраняют единый деловой стиль, индивидуальность всё равно просачивается

С ними не соскучишься!
Физкультура. Мальчикам, как будущим солдатам, не проблема быстренько переодеться в коридоре.


С ними не соскучишься!
Старшеклассники проводят перемены на улице. К счастью, не курят, а подтягиваются.


С ними не соскучишься!

С ними не соскучишься!
На завтрак во вторник, 3 октября, давали омлет, бутерброд с колбасой, какао и мандарин. А вот те дети, которые не питаются организованно, напокупали себе пиццы и сосиски в тесте.


С ними не соскучишься!
Никаким гаджетам не под силу вытеснить из школы доску, мел и Учителя.


За партой сидели Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
и Николай СТЕРНИН (фото)
Вчера, 13:46 - DenisEn написал(а):
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Вчера, 13:54 - VadimEn написал(а):
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Вчера, 14:07 - Abakumov.k_1980 написал(а):
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Вчера, 14:37 - DenisKit написал(а):
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Вчера, 21:21 - M.kidirov1987 написал(а):
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