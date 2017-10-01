Без чуйки никуда

Как УГРО ловит преступников

Вспоминает он не просто так. Сегодня, 5 октября, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. Праздников у полиции всегда много, как и подразделений, – участковые, дежурные, ППС, следователи, оперативники. Но вот УГРО отличается. Именно они расследуют самые громкие, самые тяжкие преступления.- Я пришёл в милицию в 1995 году. Мне тогда был всего 21 год. И сразу в омут с головой. Начинал оперативником в первом отделении милиции. Помню одно из своих первых преступлений – ловили рецидивиста, на счету которого было более 60 квартирных краж! Поймали. Гордился собой тогда, конечно, - сейчас это дело Александр вспоминает с улыбкой. Сколько их после этого было, уже и не счесть: грабителей, убийц, насильников, маньяков.С последними, кстати, даже работал в одном отделе. Это мы про Михаила ПОПКОВА. Александр не только работал с ним в одном отделе, оставался вместе дежурить, но и выезжал на преступления, которые совершил его коллега.- Мы тогда и подумать не могли, что работаем вместе с опасным маньяком: улыбчивый, коммуникабельный. Наверное, не было ни одного человека, который был бы с ним в конфликте. Когда выяснилось, мы все были в шоке, корили себя: мы были обязаны что-то почувствовать, заподозрить.Без «чуйки», так называют эту профессиональную черту полицейские, никуда. Как без хитрости.- Что такое работа в полиции? Это игра с преступниками – кто кого обманет, кто кого перехитрит. Жулик оказался проворнее – выйдет на свободу. Поэтому надо всегда быть на шаг впереди, - к этим выводам Александр пришёл уже гораздо позже. От обычного оперативника он дорос до начальника криминальной милиции.Александр вспоминает одно из самых тяжёлых для себя дел. В 2007 году в городе объявился маньяк – насиловал мальчишек по подъездам. Ловили его 3 недели. Нашли. Вообще все преступления с детьми – самые тяжёлые и сложные. Здесь же эмоции отключить надо, только холодной головой работать.- Сложно ли было? В полиции сложно только первые 7 лет, потом привыкаешь, - смеётся Конов. - Работа рано или поздно выходит на первый план. Она вообще перестаёт быть работой, а становится жизнью. Нет ни выходных, ни отпусков. В любом случае хоть раз за день, но ты обязан появиться на работе – посмотреть сводку, оценить обстановку. И всегда, даже когда спишь, быть готовым сию секунду подскочить и бежать.Сложнее всего, признаётся Александр, приходится родственникам. Жена, дети, собака – всё на втором плане.- Отслужив в таком режиме 22 года, я понял, что мне хватит. Нет, я никогда не жалел, что пошёл в полицию, и если бы сейчас передо мной вновь встал такой выбор, я бы, не задумываясь, принял точно такое же решение, как и в 1991 году, когда пошёл в школу милиции. Тем более у нас династия: отец, сестра, двоюродный брат – все в правоохранительных органах.Но вот на Александре династия прерывается. 20-летний сын, сейчас он учится на юридическом факультете, в органы идти работать не хочет. Сам Александр сейчас работает в частной охране.Александр отмечает: сейчас работы в полиции не так много, как было раньше, времена изменились, преступность стала другой.- Но нашему брату работы всегда хватит. Пока у людей есть деньги, их будут красть, ради них будут убивать, грабить. Так что без работы никто не останется.