Резиновые рулят

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ («Время» от 28 сентября 2017 – «Бегом за «двойкой»)

- Сегодня, в 7.00, вышла на остановку ДК «Лесник». «Двойка» пришла уже битком набитая. На остановке «СибМонтажАвтоматика» люди с детьми влезть в автобус не смогли. С работы вышла в 16.25. Первый автобус прошёл битком, не влезла. А следующего ждала аж 20 минут – в 16.45 только уехала.- Внучка учится со второй смены, ездит не в час пик. Но вчера прождала «двойку» 25 минут! Автобусы большие пускают, но всё равно люди все не вмещаются. Внука вожу в садик в 93 квартале, так вижу, как в городе “одиннадцатые” ходят один за одним!- Никаких сбоев в работе автобусов не увидел! Езжу на восьмом маршруте каждый день.- Я вчера и сегодня ехала возле двери, даже не могла держаться за поручни. Села в 7.00 на «двойку» на Комсомольской. Обратно пришла на остановку в 16.30, а «двойка» пришла только в 16.45.- Это издевательство! Ужас! Они сами на работу ездят все на машинах, вон вся площадь ими заставлена! А я сегодня не могла увезти внуков в школу! 40 минут ждали «двойку»!- Езжу на «семёрке» от 219 квартала до Студенческой. Сегодня автобус пришёл маленький. Мы еле туда поместились! Я пять лет езжу каждый день на «семёрке», никогда такого не было! Город поставили на уши! Я позвонила диспетчеру «семёрки» по телефону 51-20-67, и там мне сказали: раньше надо выходить! Почему диспетчер указывает людям, когда им выходить, а не администрация работает для горожан? Мы опять вернулись в то время, когда бегали за автобусами.- И вчера, и сегодня уехала на работу без проблем. Замечу, что автобусы не голубые, как вам почудилось, а синие.- В среду, 27 сентября, я, как обычно, пошла встречать 15-летнюю дочь на нашей остановке «ФЗО» в восемь часов вечера. Так вот она не могла уехать – «одиннадцатого» не было! Первый раз такое!- Утром в воскресенье, 1 октября, ждала 40 минут «двойку» на «Автоматике». Нас собралось 17 человек! Когда у нас были зелёные «двойки», они ходили часто. А сегодня еле втиснулись в синюю, а потом ещё и в первую дверь водитель не выпускает! А как добраться до задней двери? По воздуху?- Мы живём в Китое и три дня опаздываем на работу! Сегодня я ехала аж в кабине у водителя. Мне к восьми на работу, я выхожу в семь и опаздываю. На остановку «Паром» автобус уже пришёл полный, в Майске он вообще не смог взять ни одного пассажира. Прямо как в 90-е годы - автобус резиновый!- Всё хорошо с автобусами. Зачем вы, как всегда, нагнетаете? Какой «транспортный коллапс»? Неприятно в старейшей ангарской газете такое читать. Я езжу на 11-м с «Мирамакса», всегда всё хорошо с автобусами.- Я житель 12 микрорайона. Хочу обратить внимание, что зелёные «двойки» заезжали в 11, 12, 13 микрорайоны. А синие автобусы сюда не ездят! Мы оказались отрезаны. И как мне теперь до работы в Майск добираться? Я позвонил в транспортный отдел, а там мне сказали: с пересадкой! А почему я должен каждый день по 40 рублей переплачивать из-за того, что они там что-то поделить не могут?- Зелёная-то «двойка» к нам заезжала, в 12 микрорайон! А сейчас как мне к сыну в Китой ездить?- Возмущена вашей статьей до глубины души! Эта женщина, эта хозяйка «двоек» уже всех достала! Только про неё и читаем! А она не могла привести свои автобусы в порядок? Вечно грязные! Сегодня я ездила в Китой, нормально уехала.- Мы работаем в Майске, а живу я в 13 микрорайоне. Мне без пересадки подходила только зелёная «двойка»! И нас много таких здесь! Давайте мы подпишемся все, чтобы нам вернули зелёные «двойки»!- Уехала нормально. Не раньше восьми выхожу из дома. Всё нормально, автобусы ходят.- Хочу сказать про ВОЛОКИТИНУ: её беда в том, что она не поставила терминалы. Все перевозчики поставили, она одна ни в какую. У меня гараж в Майске. Я не садился в зелёные «двойки», а ждал синие, потому что я льготник. А были б у неё терминалы, я бы ездил на зелёных, они часто, хорошо ходили.