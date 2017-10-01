Страну ослабляют либералы

- Сейчас все носятся с биткоинами. Есть ли будущее у криптовалюты?- Задайте себе вопрос: банкиры столетиями воевали за монопольное право создания денег из ничего, а потом кто-то что-то в компьютере сделал, и ему сказали «ты круче»?! Если сами банкиры, контролирующие информационное пространство, навязывают это населению в мировом масштабе, значит, всё не просто так. Никто никогда не пустит под откос фундамент своего благополучия.Насколько велика, по-вашему, вероятность олигархического переворота?- Как у шахтеров может случиться обвал, так же и заговоры во властных структурах. Чем больше власти, тем масштабнее заговоры. Что уж говорить об одной из сильнейших стран мира, чей глава наиболее влиятельный политик. Речь идет не о дележе российского пирога, властного или экономического, а о политике в мировом масштабе. Посмотрите, сколько заговоров было в нашей стране! И всегда предавали единомышленники. Николая II арестовали им же выдвинутые генералы. ХРУЩЕВ тоже ушел в отставку в результате заговора, во главе которого стоял его выдвиженец БРЕЖНЕВ. Загадочные смерти наших пожилых генсеков тоже вызывают много вопросов. ГОРБАЧЕВ лишился власти тоже в результате заговора. Вы спрашиваете: может ли быть? Да всё что угодно.- Почему никто не несет ответственность за череду неправильных решений, ухудшающих жизнь в стране? В частности, по реформированию пенсионной системы.- Действительно, вам наверняка скажут, что у нас передовая пенсионная система и её реформирование идет в полном соответствии с международными стандартами. И скоро нигде в мире не будет пенсии. А мы такие же, как все, почерпнули «всё самое лучшее». Я не юрист, мне сложно ответить на этот вопрос. Наверняка найдется тысяча красивых объяснений, почему думали так, а сделали по-другому. Перед нами система ослабления страны как некая стратегическая линия. Либералы стараются ослабить страну, президент и его окружение не дают им этой возможности. Либерализм в России ведет к тому, что мы действуем в интересах другого государства. Главная цель либерализма – сделать так, чтобы в США было хорошо. Нам нужна другая государственная идея.Был я в Донецке. Идет война, зато открыты государственные магазины и две сети госзаправок. Цены на бензин и на продукты снижены. Вопрос: почему в Донецке могут открыть сеть государственных заправок, а в Москве нет? Ведь основная функция государственных магазинов – понижать уровень жадности владельцев других сетей. И так во всех других сегментах. Ну, может, в парикмахерских это не нужно. Их и так много, и они между собой успешно конкурируют. Либералы ратуют, чтобы было как можно меньше участия государства в экономике, а нужно как можно больше. Не для того чтобы прекратить частную инициативу, а для конкуренции.