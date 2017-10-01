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Страну ослабляют либералы


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Сегодня, 10:59
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Страну ослабляют либералы
На встречу с Николаем СТАРИКОВЫМ приехали и из Иркутска. После встречи писатель раздавал автографы.

Вечером 29 сентября в книжном магазине «ПродалитЪ» в ТК «Центр» наблюдалось небывалое скопление народа. Больше сотни человек, из которых 80% мужчин, пришли на встречу с 47-летним писателем, блогером и публицистом, лидером партии «Великое Отечество» Николаем СТАРИКОВЫМ. Автор 17 книг по новой и новейшей истории и экономике приехал провести творческие встречи в Ангарске и Иркутске с презентацией новой книги «Война. Чужими руками». Из полуторачасовой речи гостя мы выбрали наиболее интересные вопросы ангарчан и ответы на них.

- Сейчас все носятся с биткоинами. Есть ли будущее у криптовалюты?
- Задайте себе вопрос: банкиры столетиями воевали за монопольное право создания денег из ничего, а потом кто-то что-то в компьютере сделал, и ему сказали «ты круче»?! Если сами банкиры, контролирующие информационное пространство, навязывают это населению в мировом масштабе, значит, всё не просто так. Никто никогда не пустит под откос фундамент своего благополучия.
-
Насколько велика, по-вашему, вероятность олигархического переворота?
- Как у шахтеров может случиться обвал, так же и заговоры во властных структурах. Чем больше власти, тем масштабнее заговоры. Что уж говорить об одной из сильнейших стран мира, чей глава наиболее влиятельный политик. Речь идет не о дележе российского пирога, властного или экономического, а о политике в мировом масштабе. Посмотрите, сколько заговоров было в нашей стране! И всегда предавали единомышленники. Николая II арестовали им же выдвинутые генералы. ХРУЩЕВ тоже ушел в отставку в результате заговора, во главе которого стоял его выдвиженец БРЕЖНЕВ. Загадочные смерти наших пожилых генсеков тоже вызывают много вопросов. ГОРБАЧЕВ лишился власти тоже в результате заговора. Вы спрашиваете: может ли быть? Да всё что угодно.

- Почему никто не несет ответственность за череду неправильных решений, ухудшающих жизнь в стране? В частности, по реформированию пенсионной системы.
- Действительно, вам наверняка скажут, что у нас передовая пенсионная система и её реформирование идет в полном соответствии с международными стандартами. И скоро нигде в мире не будет пенсии. А мы такие же, как все, почерпнули «всё самое лучшее». Я не юрист, мне сложно ответить на этот вопрос. Наверняка найдется тысяча красивых объяснений, почему думали так, а сделали по-другому. Перед нами система ослабления страны как некая стратегическая линия. Либералы стараются ослабить страну, президент и его окружение не дают им этой возможности. Либерализм в России ведет к тому, что мы действуем в интересах другого государства. Главная цель либерализма – сделать так, чтобы в США было хорошо. Нам нужна другая государственная идея.

Был я в Донецке. Идет война, зато открыты государственные магазины и две сети госзаправок. Цены на бензин и на продукты снижены. Вопрос: почему в Донецке могут открыть сеть государственных заправок, а в Москве нет? Ведь основная функция государственных магазинов – понижать уровень жадности владельцев других сетей. И так во всех других сегментах. Ну, может, в парикмахерских это не нужно. Их и так много, и они между собой успешно конкурируют. Либералы ратуют, чтобы было как можно меньше участия государства в экономике, а нужно как можно больше. Не для того чтобы прекратить частную инициативу, а для конкуренции.

Подготовила Оксана ТИХАЯ, фото автора
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