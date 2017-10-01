Большое сердце

Как живёт собака с ограниченными возможностямиЕдинственная благодарность за спасение, которую может подарить собака, – это безграничная преданность.Дворняжка Лада уже становилась три года назад героиней публикации в нашей газете («В» от 5 июня 2014 года – «Человек - собаке друг»). Но в связи с Всемирным днём животных мы снова вспомнили именно о ней и поехали её навестить.
Напомним эту необычную историю. Три года назад 46-летний Дмитрий ЛУГОВОЙ, сотрудник мебельной фирмы, возвращаясь с работы домой, заметил в сугробе большую чёрную собаку. По всем признакам её переехала машина. Задняя часть туловища была окровавлена. Собаку он срочно повёз к ветеринару, а затем – в свой частный дом в Китое. Борьба за жизнь животного была тяжёлой. Задняя часть туловища совсем не функционировала. Лада (такое имя ей дали в семье Луговых) даже после лечения передвигалась только на передних лапах, волоча задние плетьми за собой. Ей необходимы были памперсы, чтобы жить в доме. А через три месяца, когда уже казалось, что самое страшное позади, Ладе вдруг стало очень плохо – она скулила и металась, и её хозяева поняли – теперь уж ей точно не выжить. Пришлось оставить беднягу в таком состоянии и уйти на работу – собака не ребенок, больничный не возьмешь. Ветеринара пригласили на вечер. Вечером Луговых ждал сюрприз – открыв дверь в дом, они увидели Ладу и… четверых щенят. Собака с раздробленной нижней частью была беременной и выносила щенков. В той публикации мы предлагали ангарчанам взять этих здоровых и впитавших с молоком матери любовь к человеку малышей. Как живёт там Лада все эти годы? Встала?
В этот раз Лада встретила нас смирно. Хотя, как говорят хозяева, если б не её диагноз, быть ей хорошей охранницей – на чужих она лает. Все эти три года Лада так и передвигается – на передних лапах. Она изменилась - развился мощный торс. Лада может вилять хвостиком, но еле заметно, на земле. Борьба за восстановление двигательных функций задних конечностей длилась два года. Дмитрий своими руками делал ей два тренажёра с моторами.
Хотели восстановить собаку по методу ДИКУЛЯ. Не получилось. Только в последний год хозяева решили уже её не мучить. Пусть уж живёт какая есть.
Ограниченные возможности потребовали особых условий содержания. Сразу после аварии Лада жила в доме. Теперь её отселили на улицу, содержать её дома стало невозможно - она совсем не контролирует процессы испражнения. Специально для неё построили вольер, засыпали его песком. В будку к ней подведено отопление, которое включают в холода. Зимой Ладу выпускают из вольера поползать по снегу. А вот без снега её из вольера не выпустишь – о землю сильно стираются лапы.
Луговые видели в Интернете идеи изготовления тележек для таких собак, знают, что есть специальные ходунки-поддержки, позволяющие животным гулять полноценно рядом с хозяином. Но не делают они всего этого только потому, что живут там, где по асфальту с собакой не ходят. На тележке по песку вольера не разогнаться.
Ладиных щенков разобрали сразу после выхода нашей газеты. Лада не единственная воспитанница Луговых. Воспитали так они бродячего кота Пушка, который всё-таки недавно сбежал на волю. На днях прибился к ним ещё и щенок. Тамара, супруга Дмитрия, пошла полоть за баню, как вдруг из-под досок выскочило чудо в ошейнике. Его выманили едой за ворота – беги к хозяевам! А он через дыру под забором снова сюда. Неугомонный. Назвали Тайфун. Есть ещё большая собака-охранник Бобик и кошка Мурка, тоже из отказников, которая скоро станет мамой.
Мы спросили этих людей: зачем всё это надо? Тамара Луговая ответила нашей газете:
- Просто у Димы такой жалостливый характер. Не может пройти мимо. Мы люди верующие и смотрим на всё не из ума, а из сердца. Как оставить в беде того, кто нуждается в твоей помощи?Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Ильи КИСЕЛЁВА