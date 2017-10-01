Большое сердце

Как живёт собака с ограниченными возможностями

Напомним эту необычную историю. Три года назад 46-летний Дмитрий ЛУГОВОЙ, сотрудник мебельной фирмы, возвращаясь с работы домой, заметил в сугробе большую чёрную собаку. По всем признакам её переехала машина. Задняя часть туловища была окровавлена. Собаку он срочно повёз к ветеринару, а затем – в свой частный дом в Китое. Борьба за жизнь животного была тяжёлой. Задняя часть туловища совсем не функционировала. Лада (такое имя ей дали в семье Луговых) даже после лечения передвигалась только на передних лапах, волоча задние плетьми за собой. Ей необходимы были памперсы, чтобы жить в доме. А через три месяца, когда уже казалось, что самое страшное позади, Ладе вдруг стало очень плохо – она скулила и металась, и её хозяева поняли – теперь уж ей точно не выжить. Пришлось оставить беднягу в таком состоянии и уйти на работу – собака не ребенок, больничный не возьмешь. Ветеринара пригласили на вечер. Вечером Луговых ждал сюрприз – открыв дверь в дом, они увидели Ладу и… четверых щенят. Собака с раздробленной нижней частью была беременной и выносила щенков. В той публикации мы предлагали ангарчанам взять этих здоровых и впитавших с молоком матери любовь к человеку малышей. Как живёт там Лада все эти годы? Встала?В этот раз Лада встретила нас смирно. Хотя, как говорят хозяева, если б не её диагноз, быть ей хорошей охранницей – на чужих она лает. Все эти три года Лада так и передвигается – на передних лапах. Она изменилась - развился мощный торс. Лада может вилять хвостиком, но еле заметно, на земле. Борьба за восстановление двигательных функций задних конечностей длилась два года. Дмитрий своими руками делал ей два тренажёра с моторами.Хотели восстановить собаку по методу ДИКУЛЯ. Не получилось. Только в последний год хозяева решили уже её не мучить. Пусть уж живёт какая есть.Ограниченные возможности потребовали особых условий содержания. Сразу после аварии Лада жила в доме. Теперь её отселили на улицу, содержать её дома стало невозможно - она совсем не контролирует процессы испражнения. Специально для неё построили вольер, засыпали его песком. В будку к ней подведено отопление, которое включают в холода. Зимой Ладу выпускают из вольера поползать по снегу. А вот без снега её из вольера не выпустишь – о землю сильно стираются лапы.Луговые видели в Интернете идеи изготовления тележек для таких собак, знают, что есть специальные ходунки-поддержки, позволяющие животным гулять полноценно рядом с хозяином. Но не делают они всего этого только потому, что живут там, где по асфальту с собакой не ходят. На тележке по песку вольера не разогнаться.Ладиных щенков разобрали сразу после выхода нашей газеты. Лада не единственная воспитанница Луговых. Воспитали так они бродячего кота Пушка, который всё-таки недавно сбежал на волю. На днях прибился к ним ещё и щенок. Тамара, супруга Дмитрия, пошла полоть за баню, как вдруг из-под досок выскочило чудо в ошейнике. Его выманили едой за ворота – беги к хозяевам! А он через дыру под забором снова сюда. Неугомонный. Назвали Тайфун. Есть ещё большая собака-охранник Бобик и кошка Мурка, тоже из отказников, которая скоро станет мамой.Мы спросили этих людей: зачем всё это надо? Тамара Луговая ответила нашей газете:- Просто у Димы такой жалостливый характер. Не может пройти мимо. Мы люди верующие и смотрим на всё не из ума, а из сердца. Как оставить в беде того, кто нуждается в твоей помощи?