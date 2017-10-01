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Иркутянки рожают в Ангарске?


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Сегодня, 11:21
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Женщины в интересном положении в ожидании приема у гинеколога и в общественном транспорте активно делятся новостью: в Иркутске закрыли перинатальный центр и рожениц из областного центра направляют в Ангарск.

Народ волнуется: свои-то где рожать будут? Роды - дело такое, которое две недели в плановом порядке ждать не может.
- Действительно, областной перинатальный центр закрыт на ремонт, - подтвердила информацию главный врач Ангарского перинатального центра Наталья БРЕУС. - До 15 декабря его функции по родовспоможению тяжелым пациенткам выполняет Иркутский городской перинатальный центр. Часть обычных рожениц едет к нам, часть – в медсанчасть авиазавода. В коридорах у нас никто не лежит, хотя количество родов и увеличилось. До сентября мы принимали по 240-250 родов в месяц. В сентябре – 440, потому что на ремонт закрывался Иркутский городской перинатальный центр. В среднем за сутки получается 17-18 родов. Это хорошо. В советское время меньше 20 за день не было. Так что волноваться ангарчанкам не стоит. Без внимания и квалифицированной медицинской помощи их никто не оставит.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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