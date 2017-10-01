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Как дела?


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Сегодня, 11:22
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Александр КОЗЛОВ, пенсионер:
- 1 октября, в День пожилого человека, пошёл стричься. Думал, будет скидка в честь праздника. Обошёл три парикмахерских в своём районе: на «шанхайке»; «Дарина», в 75 квартале; и в бывшей столовой АУС. Везде отказали! Спасибо за такой праздник! В музеи зовут бесплатно, на концерты, а копейку потерять на нас боятся! 15% от стрижки – это же меньше 50 рублей! Эти парикмахерские меня потеряли как клиента!

Олег Петрович, работник мясокомбината в 1990-1996 годы:
- Увидел, что на магазине «У Миленькой» поменяли вывеску, и был в шоке. Это же надо! Вместо признания заслуг реального человека, главного технолога комбината Валентины Васильевны МИЛЕНЬКОЙ повесили «ЛЕПОТА»! Когда нас называют Иванами, не помнящими родства, это именно тот случай.

Ольга САМСОНОВА, донор:
- Возмущена до глубины души! Мы, доноры, проходим обязательный ежегодный медосмотр, который сдающим кровь делают бесплатно. В том числе и флюорографию. На этой неделе, как и положено, пошла в свою поликлинику по кабинетам. Все нормально было, пока не уперлась в рентгенкабинет, на котором висит объявление, что сломался аппарат. Пришлось ехать в другую поликлинику, где мне безапелляционно заявили, что за рентген я должна заплатить 200 рублей! И им по барабану, что я донор! За положенное государством бесплатно я из принципа и двух копеек не дам. Ушла я оттуда. Скорее бы наш аппарат починили!

Игорь РЕПИН, пассажир:
- В маршрутке случайно подслушал разговор водителя и его знакомого пассажира. Водитель похвастался приятелю, что недавно… закодировался! На кодировку, все знают, идут только сильно пьющие люди. А как же он нас раньше до этого возил?!
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