Александр КОЗЛОВ, пенсионер:

- 1 октября, в День пожилого человека, пошёл стричься. Думал, будет скидка в честь праздника. Обошёл три парикмахерских в своём районе: на «шанхайке»; «Дарина», в 75 квартале; и в бывшей столовой АУС. Везде отказали! Спасибо за такой праздник! В музеи зовут бесплатно, на концерты, а копейку потерять на нас боятся! 15% от стрижки – это же меньше 50 рублей! Эти парикмахерские меня потеряли как клиента!



Олег Петрович, работник мясокомбината в 1990-1996 годы:

- Увидел, что на магазине «У Миленькой» поменяли вывеску, и был в шоке. Это же надо! Вместо признания заслуг реального человека, главного технолога комбината Валентины Васильевны МИЛЕНЬКОЙ повесили «ЛЕПОТА»! Когда нас называют Иванами, не помнящими родства, это именно тот случай.



Ольга САМСОНОВА, донор:

- Возмущена до глубины души! Мы, доноры, проходим обязательный ежегодный медосмотр, который сдающим кровь делают бесплатно. В том числе и флюорографию. На этой неделе, как и положено, пошла в свою поликлинику по кабинетам. Все нормально было, пока не уперлась в рентгенкабинет, на котором висит объявление, что сломался аппарат. Пришлось ехать в другую поликлинику, где мне безапелляционно заявили, что за рентген я должна заплатить 200 рублей! И им по барабану, что я донор! За положенное государством бесплатно я из принципа и двух копеек не дам. Ушла я оттуда. Скорее бы наш аппарат починили!



Игорь РЕПИН, пассажир:

- В маршрутке случайно подслушал разговор водителя и его знакомого пассажира. Водитель похвастался приятелю, что недавно… закодировался! На кодировку, все знают, идут только сильно пьющие люди. А как же он нас раньше до этого возил?!