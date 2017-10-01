В Ангарске похитили ребёнка

Эта история могла закончиться трагедией. 29 сентября возле одного из домов в частном секторе неизвестный мужчина похитил 13-летнюю девочку.



Всё произошло днём, в районе 15.00. Чёрная иномарка остановилась в проулке между домами. На видео, которое сняли камеры наружного наблюдения, видно, что за секунду до нападения мимо припаркованного автомобиля прошла женщина с пакетами. Через секунду в объектив попала девочка. Кристина (имя изменено) возвращалась со школы, за спиной портфель. Мужчина вышел из машины, подошёл к ребёнку:



- Поехали со мной.

Раньше этого мужчину девочка никогда не видела, родители, как выяснилось позже, тоже с ним не знакомы. Он не был даже их соседом – живёт на другом конце города.



Девочка отказалась. Тогда мужчина насильно схватил ребёнка и усадил на заднее сиденье иномарки. Сел за руль и уехал. Нагло, не боясь ни случайных свидетелей, ни того, что девочка закричит. Он привёз свою жертву в лесополосу в районе ГСК «Мечта», там разрешил ей выйти из машины.

- Раздевайся, - приказал похититель.



Девочка сняла куртку. Через минуту мужчина почему-то передумал, сказал надеть обратно. Школьница выполнила приказ. В этот момент мужчина на секунду отвернулся. Его жертва, воспользовавшись моментом, решила бежать. Какая мысль бы пришла в голову похитителю следующей, остаётся только догадываться. Бывалые следователи говорят, что часто преступник, даже передумав нападать на свою жертву, избавляется от неё как от свидетеля.

Без остановок, не оглядываясь, девочка добежала до 8 микрорайона. Там, в окружении людей, она остановилась и позвонила матери. Женщина тут же вызвала полицию.



По горячим следам оперативники уголовного розыска нашли преступника. Он спрятался в одном из гаражей ГСК «Мечта». Похитителем оказался 35-летний ангарчанин. Нигде не работает, есть жена, 7-летний ребёнок. Сейчас он никаких показаний не даёт: не рассказывает ни о мотивах, ни о подробностях преступления.



- Следствию ещё предстоит разобраться: установить свидетелей, мотивы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ («похищение заведомо несовершеннолетнего»), - рассказывает нашей газете следователь СУ СКР по Ангарскому городскому округу Василий ЧЕРНОУС.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Минимальное наказание 5 лет.

Кристина сейчас находится дома с родителями. С ней всё в порядке, не считая испуга и психологической травмы.



В Ангарском следственном комитете говорят, что таких преступлений в городе раньше не случалось. Хотя дети частенько становятся жертвами. Только за 10 месяцев этого года было возбуждено 52 уголовных дела, потерпевшими в которых были признаны несовершеннолетние. Самые частые виды преступлений против них – грабежи. От насильственных действий сексуального характера в этом году пострадало 10 детей.



Ольга КНЯЗЕВА