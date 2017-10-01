Александр ВАРЕНКОВ официально стал инструктором

Для того чтобы доказать местной администрации, что он, инвалид 2-й группы, сам себя поставивший на ноги после комы, многочисленных операций, нескольких инфарктов, инсультов и частичной парализации, может тренировать других инвалидов, Варенкову пришлось пешком дойти до Москвы.Нет, ангарских чиновников этот поступок ни в чем не убедил. Они продолжали твердить, что на такую ответственную работу без диплома о специальном образовании принять не могут. Это была хорошая отмазка для отказа неугодному человеку, который честно говорит в глаза то, что думает.Но… из Министерства спорта России в Иркутск, в аналогичное региональное министерство, пришел документ, в котором черным по белому написано, что люди, обладающие практическим опытом и знаниями, могут работать с инвалидами без специального диплома.Почта с долгожданной для Варенкова бумагой пришла в тот момент, когда он вернулся домой из Хабаровска после длительного заплыва по сибирским рекам.Практически сразу после встречи Александра Владимировича с министром спорта Иркутской области ему позвонили из ангарской администрации и сказали: «Приходите…»Напомним, что Варенков работал инструктором в 2013, 2014 годах при другой администрации. Потерял работу в момент объединения города и района.Сейчас Александр Владимирович к 9 утра приходит на работу в зал адаптивной физкультуры, который расположен в 85 квартале, в бывшем здании ЦМСЧ-28 на Гагарина. Однако радости от этого он пока не испытывает.- Тренажеры, которые там установлены, не подходят для работы с инвалидами. Они неэффективны и неудобны. Надо вместо них взять комплексный многофункциональный станок. Он стоит 50-55 тысяч рублей. Пока у меня душа не на месте, когда я смотрю, как инвалиды пытаются заниматься. Я поставил там сертифицированный натяжной батут, который общественная организация «Импульс» по гранту выиграла. На нем хорошо дэцэпэшникам координацию движений оттачивать. Он не надувной, как в парках ставят, так что покалечиться на нем невозможно. Только батут – это капля в море. В том спортзале вообще нет продуманной системы занятий. Даже инвентарь весь стоит по углам да по стеночкам, а не хранится, как это принято, в отдельном помещении. Но у меня есть надежда, что меня все-таки услышат и пойдут навстречу моим пожеланиям.Александр Варенков признался, что готов заниматься и подбирать комплекс упражнений для всех ангарских инвалидов, но приоритет всегда будет отдавать занятиям с детьми. Он, исполнив мечту об официальном трудоустройстве, теперь хочет создать в Ангарске спортивную школу для детей-инвалидов.