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Через портал удобнее


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Вчера, 11:43
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10 октября ГИБДД Ангарска проводит единый день госуслуг. Инспектор ГИБДД Алена ГРЯЗНОВА пояснила нашей газете.

- Это делается для популяризации использования «Единого портала государственных и коммунальных услуг». С начала 2017 года госуслугами через регистрационное подразделение ГИБДД воспользовался 17 141 человек. Из них через портал - 11 387. Приоритетами среди услуг является получение, выдача и обмен водительских удостоверений. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru (ввести личные данные, номер СНИЛС, получить код активации к сайту и зайти в «Личный кабинет»).
Впрочем, портал как работал, так и будет работать в другие дни. Но сотрудники ГИБДД объявлением «единого дня» решили лишний раз напомнить, как можно быстрее провести процедуру оформления. Для тех, кто воспользуется такой услугой, срок изготовления 10 дней.

Игорь КАРИН
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